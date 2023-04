Vi state chiedendo perché le auto con finanziamento costano meno? L’acquisto di un’auto, sia essa nuova o usata, è un acquisto costoso. Decidere come pagarla dipende in gran parte dalla propria situazione finanziaria: si ha a disposizione la liquidità per pagarla a fondo perduto o è necessario stipulare un contratto di finanziamento?

Nel 2018, 1,4 milioni di auto usate sono state acquistate con un finanziamento, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, rappresentando quasi un quinto di tutte le vendite di auto usate. Al contrario, la popolarità del finanziamento di auto nuove attraverso un contratto di finanziamento è diminuita di circa il 4% nel 2018 rispetto al 2017.

Il denaro contante è spesso considerato il metodo preferito per effettuare un acquisto di grandi dimensioni, in quanto non comporta l’accumulo di debiti; tuttavia, non è sempre possibile, soprattutto per un articolo che costa diverse migliaia di euro. Anche se si dispone del contante necessario per acquistare l’auto in un’unica soluzione, non è detto che sia sempre l’opzione migliore.

Perché le auto con finanziamento costano meno?

Esistono diversi modi per finanziare un’auto, ognuno dei quali ha i propri vantaggi e svantaggi. Una ricerca ha rivelato che il 36% degli acquirenti di auto ha stipulato un contratto di finanziamento perché non poteva permettersi di acquistare un’auto altrimenti. Anche se questa potrebbe essere un’ammissione sorprendente, i prodotti finanziari consentono di guidare un’auto pur avendo un budget limitato.

Risparmiare per acquistare un’auto in contanti può richiedere molto tempo, soprattutto se si possono risparmiare solo 50-100 euro al mese; la maggior parte delle persone ha bisogno di un’auto per andare e tornare dal lavoro e non può aspettare di avere abbastanza risparmi.

Il finanziamento di un’autovettura distribuisce il costo di un oggetto costoso su più mesi, rendendolo più accessibile. Prima di firmare il contratto, si concorda con il concessionario o la società finanziaria una rata mensile fissa e accessibile, che si può mettere in conto ogni mese.

A seconda del vostro budget mensile e dell’anticipo che siete in grado di versare, potreste ottenere un’auto migliore rispetto a quella che potreste acquistare in contanti. Ad esempio, se avete risparmiato 6.000 euro, potreste versarne 4.000 come anticipo e finanziare un’auto del valore di 10.000 euro con rate mensili ragionevoli. Le restanti 2.000 potrebbero essere destinate all’assicurazione, al bollo e ad altri costi dell’auto, oppure essere spese altrove.

