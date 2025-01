Il passaggio a Aprilia: una scelta strategica

Jorge Martin, il neo campione del mondo, ha recentemente annunciato il suo passaggio all’Aprilia, una decisione che segna un cambiamento significativo nella sua carriera. Dopo aver atteso invano una chiamata da Ducati, Martin ha dovuto affrontare la realtà di una porta chiusa, soprattutto con l’arrivo di Marc Marquez nel team ufficiale di Borgo Panigale. Questa situazione ha spinto il pilota madrileno a cercare nuove opportunità, trovando in Aprilia un’alternativa valida.

Le sfide con la nuova moto

Il passaggio all’Aprilia RS-GP rappresenta una sfida notevole per Martin. Nella scorsa stagione, l’Aprilia ha ottenuto solo una vittoria, e il team ha visto un cambiamento significativo con la partenza di Maverick Vinales. Martin ha dichiarato che la differenza tecnica tra la Ducati e l’Aprilia è evidente, e che dovrà adattarsi a una moto che, al momento, non è in grado di competere ai massimi livelli. Tuttavia, il pilota è determinato a sfruttare ogni occasione per eccellere, affermando che anche un piazzamento tra i primi sarebbe motivo di orgoglio.

Ambizioni future e obiettivi a lungo termine

Nonostante le difficoltà, Martin non si lascia scoraggiare. Ha dichiarato che il suo obiettivo per la nuova stagione non è necessariamente quello di lottare per il titolo, ma piuttosto di portare l’Aprilia in una posizione competitiva. La sua ambizione è chiara: vuole dimostrare il suo valore e contribuire alla crescita del team. Con una coppia talentuosa al suo fianco, come Marco Bezzecchi, Martin spera di costruire una base solida per il futuro. La sfida è enorme, ma il pilota è pronto a dare il massimo per raggiungere i suoi obiettivi.