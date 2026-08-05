Juventus-Chelsea 1-0: il gol di Zhegrova regala la vittoria alla Vecchia Signora

La Juventus ha battuto il Chelsea 1-0 in un'amichevole emozionante, grazie a un gol di Zhegrova. Scopri tutti i dettagli e le pagelle del match

La Juventus ha conquistato la terza vittoria consecutiva in amichevole, battendo il Chelsea 1-0 grazie a un gol decisivo di Zhegrova. La partita, giocata con intensità e determinazione, ha visto la squadra di Spalletti mantenere la porta inviolata, dimostrando una grande solidità difensiva.

Il gol di Zhegrova e le sostituzioni chiave

Al 68′ Zhegrova ha siglato il gol vincente con un sinistro preciso che ha battuto il portiere Penders. La rete è arrivata dopo una serie di sostituzioni che hanno cambiato il volto della partita. Tra i cambi più significativi, l’ingresso di Bremer e Perin per la Juventus, e di Mudryk per il Chelsea.

Le pagelle e le prestazioni individuali

Secondo le pagelle di Stefano Borghi Zhegrova è stato il migliore in campo seguito da Boga che ha offerto diverse occasioni pericolose. Anche il portiere Di Gregorio ha avuto una buona prestazione, mantenendo la porta inviolata fino al gol decisivo. Tra i giocatori del Chelsea, Joao Pedro e Geovany hanno creato le occasioni più pericolose.

Il derby milanese: Milan-Inter 1-1

Nel frattempo, a Perth il derby milanese tra Milan e Inter si è concluso con un pareggio 1-1. La partita, iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi ha visto i gol di Dimarco per l’Inter e di Nkunku su rigore per il Milan. Entrambe le squadre hanno mostrato momenti di grande intensità, con il Milan più pericoloso nel primo tempo e l’Inter che ha reagito nella ripresa.

Le emozioni del match

Il primo tempo ha visto il Milan sfiorare il vantaggio con un palo di Musah mentre l’Inter ha trovato il gol con una giocata rapida di Barella che ha servito Dimarco. Nella ripresa, l’ingresso di Leao e Modric ha cambiato il volto del Milan, che ha pareggiato con un rigore trasformato da Nkunku.

L’incidente nel beach volley: l’allenatore strattona le atlete

Non è passato inosservato l’incidente durante la finale femminile della Coppa Italia di beach volley a Montesilvano. L’allenatore James Martins ha avuto un acceso diverbio con le sue atlete, Chiara They e Sara Breidenbach durante un time-out. Le immagini mostrano Martins che afferra e strattona le giocatrici, scatenando una forte reazione da parte di They, che gli urla: “La smetti? Basta!”.

La reazione della Federazione

La Federvolley attraverso il presidente Giuseppe Manfredi ha condannato con fermezza il comportamento di Martins, definendolo inaccettabile. La Federazione ha avviato un’indagine per accertare i fatti e garantire la sicurezza e il rispetto per tutti i tesserati. Manfredi ha ribadito l’importanza delle politiche di Safeguarding sottolineando che ogni partecipante all’attività federale deve rispettare i principi di tutela della persona e del rispetto reciproco.