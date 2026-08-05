Europei di nuoto: Pellacani supera Cagnotto con quattro medaglie d’oro

Chiara Pellacani ha dominato gli Europei di nuoto di Parigi con quattro medaglie d'oro, superando il record di Tania Cagnotto. Scopri come ha conquistato il successo.

Gli Europei di nuoto di Parigi 2026 saranno ricordati come la svolta nella carriera di Chiara Pellacani. La tuffatrice romana, classe 2002, ha scritto una pagina di storia conquistando quattro medaglie d’oro, superando il record di Tania Cagnotto fermata a tre titoli in una singola edizione.

La sua performance è stata straordinaria, dimostrando una costanza e una determinazione che l’hanno portata a dominare le gare dal trampolino da un metro, nel sincro misto 3 metri, nel Team Event e nella finale individuale dai 3 metri.

La strada verso il successo

Il percorso di Pellacani è iniziato con il trionfo nel sincro misto con Matteo Santoro seguito dalla vittoria nel trampolino da un metro. La sua precisione e la sua eleganza nei tuffi l’hanno resa imbattibile, lasciando la concorrenza a distanza.

La finale dal trampolino da 3 metri è stata un vero e proprio monologo di Pellacani. Ogni tuffo è stato eseguito con una perfezione tecnica impressionante, culminando con un punteggio di 358.05, quasi 40 punti sopra la seconda classificata, la britannica Harper.

Il record di Tania Cagnotto

Con questa vittoria, Pellacani ha superato il record di Tania Cagnotto che aveva conquistato tre triplette europee ma mai quattro titoli in una singola edizione. La tuffatrice romana ha dimostrato una maturità e una sicurezza che l’hanno resa la regina indiscussa delle piscine di Parigi.

Il team azzurro in forma smagliante

Non solo Pellacani ha brillato a Parigi. Anche Simone Conte e Raffaele Pelligra hanno contribuito al successo italiano, conquistando l’argento nella piattaforma da 10 metri sincro. I due giovani tuffatori, rispettivamente di 19 e 17 anni, hanno dimostrato un sangue freddo e una coordinazione eccezionali.

La loro performance è stata una vera e propria sinfonia in crescendo con tuffi eseguiti con una precisione millimetrica. Il loro punteggio di 416.46 punti li ha portati al secondo posto, dietro solo agli Atleti Neutrali Shleikher e Ternovoi.

L’importanza del lavoro di squadra

Il successo di Pellacani e del team azzurro è il risultato di un lavoro di squadra e di una preparazione meticolosa. La tuffatrice romana ha sempre sottolineato l’importanza del supporto del suo allenatore Tommaso Marconi e del team che la segue.

La sua determinazione e la sua passione per i tuffi sono evidenti in ogni sua performance. Pellacani ha dichiarato di essere venuta a Parigi con l’obiettivo di conquistare cinque ori in cinque gare, dimostrando una fiducia in sé stessa che l’ha portata al successo.

Il futuro di Chiara Pellacani

Con quattro medaglie d’oro agli Europei di Parigi, Pellacani ha scritto una pagina di storia. Il suo futuro nei tuffi sembra radioso con l’obiettivo di continuare a dominare le competizioni internazionali.

La sua passione per lo sport e la sua dedizione alla preparazione la rendono una delle atlete più promettenti del panorama internazionale. Con il supporto del suo team e la sua determinazione Pellacani è destinata a scrivere ancora molte pagine di successo.