Milano, rogo devastante in via Macchi: 5 auto distrutte e 130 ospiti in fuga

All’alba del 5 agosto 2026, un violento incendio ha scosso la zona della Stazione Centrale di Milano. Le fiamme, divampate in via Mauro Macchi, hanno coinvolto 13 auto, distruggendo completamente 5 vetture e danneggiandone altre 8. La situazione è stata resa ancora più critica dalla vicinanza di un albergo, che è stato evacuato precauzionalmente a causa dei fumi.

Le prime fiamme e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino, quando tre auto parcheggiate in via Mauro Macchi, all’altezza del civico 38, hanno iniziato a bruciare. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il rogo si era già esteso a 13 vetture. La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso necessaria l’evacuazione di uno Starhotel adiacente, dove erano ospitate 130 persone.

La nube di fumo e l’intervento della polizia

Una densa nube di fumo nero si è alzata sopra la zona, rendendo visibile l’incendio da diverse parti del centro. Per contenere la situazione, la Polizia Locale ha bloccato la strada, mentre la Polizia di Stato ha avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati tra gli ospiti dell’albergo o i residenti della via.

L’evacuazione dell’albergo e la gestione dell’emergenza

L’evacuazione dell’albergo è stata gestita con precisione dai soccorsi. Gli ospiti sono stati fatti uscire temporaneamente dalle loro camere e poi hanno potuto fare rientro una volta che la situazione è stata sotto controllo. Un’ambulanza dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è intervenuta a titolo preventivo, ma non sono stati necessari interventi medici.

Questo incendio rappresenta il secondo grave episodio registrato in città nell’arco di poche ore. Già nella serata del 4 agosto, un altro rogo visibile a chilometri di distanza era divampato in zona Barona, all’interno dell’area di un ex concessionario d’auto situato in via Ettore Ponti. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire ulteriori incidenti.