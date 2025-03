Un design all’avanguardia per la Kia EV4

La nuova Kia EV4 rappresenta un significativo passo avanti nel panorama delle auto elettriche, combinando un design aerodinamico e moderno con tecnologie innovative. Disponibile in due varianti di carrozzeria, Sedan e Hatchback, l’EV4 si distingue per le sue linee eleganti e sportive, ispirate alla filosofia di design Opposites United. La versione Sedan, lunga 4,73 metri, offre un aspetto slanciato, mentre la Hatchback, più compatta a 4,43 metri, mantiene un passo identico, garantendo spazio per i passeggeri. Entrambi i modelli presentano un bagagliaio generoso, con 490 litri per la Sedan e 435 litri per la Hatchback.

Prestazioni e autonomia leader di categoria

La Kia EV4 è equipaggiata con un motore da 204 CV (150 kW) e offre due opzioni di batteria: una standard da 58,3 kWh e una long-range da 81,4 kWh. Grazie a queste configurazioni, l’autonomia varia da 430 a 630 km per la Sedan e da 410 a 590 km per la Hatchback, rendendo l’EV4 una delle auto elettriche più efficienti sul mercato. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi per la versione standard e 7,7 secondi per quella long-range. Inoltre, la ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% in soli 29-31 minuti utilizzando colonnine da 150 kW.

Innovazioni tecnologiche e sicurezza avanzata

Oltre alle prestazioni, la Kia EV4 si distingue per le sue tecnologie all’avanguardia. Il sistema di infotainment è stato completamente ripensato, offrendo un display panoramico da 30 pollici e la possibilità di streaming video tramite piattaforme come YouTube e Netflix. La compatibilità con smartphone e Apple Watch™ tramite Digital Key 2.0 consente un accesso facile e sicuro al veicolo. In termini di sicurezza, l’EV4 mira a ottenere il punteggio massimo di 5 stelle nei test Euro NCAP, grazie a un avanzato pacchetto di assistenza alla guida, che include il Highway Driving Assist 2 e un sistema di rilevamento mani sul volante. Queste caratteristiche non solo migliorano la sicurezza, ma offrono anche un’esperienza di guida semi-autonoma.