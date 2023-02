La Kia EV9, che sembra essere grande quanto l’attuale Telluride a tre file a benzina, condivide la sua piattaforma con la Hyundai Ioniq 7 di prossima uscita. Anche se è ancora troppo presto per avere dettagli specifici, pensiamo che la EV9 sarà probabilmente offerta con trazione posteriore o integrale a seconda del livello di allestimento.

Kia non ha rilasciato informazioni sulle dimensioni della batteria o sui motori della EV9.

Kia EV9: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Motore EV, potenza e prestazioni

I numeri ufficiali relativi alla potenza e alle prestazioni sono ancora strettamente custoditi presso la sede di Kia, ma le indiscrezioni suggeriscono un’offerta semplice. Ci aspettiamo che gli allestimenti EV9 più bassi, dotati di motori singoli, offrano circa 200 cavalli di potenza con trazione posteriore.

La trazione integrale raddoppierà i motori, mettendo un’unità aggiuntiva davanti, che potrebbe almeno raddoppiare la potenza erogata a 400 cavalli. Essendo basata sulla Telluride a benzina, ci si aspetta che la EV9 sia costruita per concentrarsi sull’autonomia e sul trasporto invece che sulle prestazioni di accelerazione.

Interni, comfort e carico

All’interno, la EV9 offrirà almeno sei posti a sedere su tre file di sedili. La concept car utilizza materiali riciclati come reti da pesca recuperate e altre plastiche di scarto per creare un abitacolo più sostenibile. La concept car presenta anche un ampio tetto apribile panoramico e un display per l’infotainment da 27,0 pollici.

