Per gli appassionati, il nuovo modello GT di quest'anno è da non perdere.

Gemella fraterna della Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 del 2023 traccia la sua strada nel mercato dei veicoli elettrici con un comportamento stradale atletico e un look audace tutto suo. La trazione posteriore è di serie, ma i modelli a trazione integrale sono più potenti e possono essere acquistati con un pacco batterie più grande.

La maneggevolezza è entusiasmante, soprattutto per un SUV, il che la rende divertente sulle strade secondarie. Per gli amanti delle scarpe calde, il nuovo modello GT di quest’anno è quello da prendere, perché i suoi 576 cavalli di potenza sono sufficienti a far invidia ai proprietari di Stinger che li sorpassa.

L’abitacolo della EV6 rimane silenzioso e abbastanza spazioso da giustificare il suo posto tra i rivali SUV come la Ford Mustang Mach E, la Ioniq 5 e la Volkswagen ID.4.

Kia EV6: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Le novità del 2023

Il modello GT, dalla velocità balistica, prende il posto in cima alla gamma EV6 quest’anno, con 576 cavalli di potenza e sospensioni adattive. Un pulsante verde sul volante sblocca la massima potenza del sistema di propulsione, che secondo le nostre stime sarà sufficiente a far schizzare l’EV6 a 100 km/h in soli 3,2 secondi.

Per accompagnare il miglioramento delle prestazioni, Kia ha aggiunto all’abitacolo della GT elementi più sportivi, come i sedili sportivi e le finiture verde neon.

L’allestimento base Light è stato eliminato per il 2023, rendendo il modello Wind a trazione posteriore l’EV6 più economico.

Motore EV, potenza e prestazioni

L’EV6 è disponibile con un singolo motore elettrico montato sull’asse posteriore che le conferisce la trazione posteriore o con motori elettrici sia anteriori che posteriori che consentono la trazione integrale.

Mentre i modelli a trazione integrale hanno una batteria più grande e una potenza totale di 320 o 576 cavalli, l’esemplare base a trazione posteriore ha una batteria più piccola e solo 167 cavalli.

Se si opta per la batteria più grande, la potenza totale dell’EV6 a trazione posteriore sale a 225 cavalli.

Interni, comfort e carico

Il design e il layout della EV6 non sono così audaci all’interno come all’esterno, ma la configurazione e le caratteristiche sono più attraenti e futuristiche di qualsiasi altro modello Kia attuale. Anche se la console centrale non scorre avanti e indietro e non ci sono poggiapiedi sui sedili anteriori come sulla Ioniq 5, l’EV6 mescola contenuti high-tech come il cruscotto digitalizzato con elementi pratici come la console centrale fluttuante con abbondanti soluzioni di stoccaggio e un grande cestino sotto di essa.

Altri tocchi che spiccano sono il volante bicolore a due razze, il pulsante di avviamento in evidenza sulla console centrale e gli accenti dorati collocati con gusto in tutto l’abitacolo.

Prezzo della Kia EV6

Prezzo a partire da €56.300.

LEGGI ANCHE: