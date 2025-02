Kia EV9 lo abbiamo già saggiato nel suo model-year 2024 e si dimostra essere un valido suv a trazione elettrica capace di una buona autonomia e di elevata tecnologia di bordo. I tecnici coreani però vogliono di più perchè sanno che può effettivamente dare di più. Ecco quindi che per il 2025 arriva anche la versione GT capace di prestazioni che puntano al top della sportività.

Kia EV9: la versione GT non solo fumo ma tanto arrosto

Kia EV9 in versione GT può non dire molto, in effetti si è abituati a queste sigle per abbellimenti estetici dall’impronta sportiva, non è questo (per fortuna il caso).

L’elettrica adotta due motori, uno per ogni asse, l’anteriore sprigiona 217 cavalli ed il posteriore 367 per una potenza combinata di 508 cavalli che garantiscono uno scatto da 0 a 100 in soli 4,6 secondi.

La gestione della batteria da 99,8 kW, che è la medesima delle versioni meno potenti ha una ricarica dal 10 all’80% che avviene in soli 24 minuti, se si utilizza la ricarica a corrente continua e offre un’autonomia di 450 km – dato che ovviamente è difficile da raggiungere se si spinge sul pedale del gas.

Dal punto di vista tecnico l’auto è dotata di sospensioni a controllo elettronico e di un sistema, anch’esso elettronico, che lavora come se fosse dotata di un differenziale autobloccante, gestendo quindi la potenza sulle 4 ruote, avendo la trazione integrale.

Simula il cambio marcia

Per rendere più coinvolgente la guida in Kia i tecnici hanno adottato un sistema che simula il cambio di marcia, chiamato StepShift. In pratica si utilizzano i paddle dietro al volante e viene riprodotto tramite le casse il clic del paddle all’inserimento o disinserimento del rapporto.

Non sono ancora stati comunicati i prezzi ma si avvicinerà molto probabilmente ai 100.000 euro, staccando le versioni normali che si fermano poco sopra agli 80.000 euro.