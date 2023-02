Come le sue controparti ibride e plug-in-ibride, la Niro EV riceve un nuovo look dentro e fuori.

Grazie a intriganti elementi di illuminazione e ai pannelli della carrozzeria bicolore, la Kia Niro EV 2023 ridisegnata è molto più evidente sulla strada rispetto al suo predecessore. Il SUV compatto completamente elettrico ha anche un interno più elegante che include uno stile distintivo e strumenti digitalizzati.

Kia sottolinea anche l’ampio uso di materiali riciclati all’interno. La nuova Niro EV è dotata di un motore elettrico da 201 CV che alimenta le ruote anteriori. Sebbene si tratti di un numero di cavalli superiore a quello dei modelli ibridi della Niro (recensiti separatamente), l’accelerazione della Niro EV è molto più blanda.

Kia Niro EV 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità del 2023

Per il 2023, Kia ha introdotto la seconda generazione della sua variegata famiglia Niro, che include nuovamente il modello completamente elettrico Niro EV.

Come le sue controparti ibride e plug-in-ibride, la Niro EV riceve un nuovo look dentro e fuori.

Motore elettrico, potenza e prestazioni

Un singolo motore elettrico che alimenta le ruote anteriori sarà l’unico propulsore della Niro EV. Kia dichiara che questa configurazione genera 201 cavalli, il che la rende più potente dei modelli ibridi da 139 cavalli e plug-in-ibridi da 180 cavalli.

Se si preme l’acceleratore in modalità Eco, la Niro EV striscia, il che probabilmente è utile per risparmiare autonomia, ma non è affatto soddisfacente.

Le modalità di guida Normal e Sport fanno sentire la Niro EV più viva. Fortunatamente, lo sterzo della Niro EV è naturale, ma la tenuta in curva è sensibilmente inferiore a quella di alcune rivali.

Interni, comfort e carico

All’interno, la Niro EV 2023 ha un aspetto completamente diverso rispetto al suo predecessore. I designer Kia hanno incorporato superfici angolate nei pannelli delle porte e nella parte superiore del cruscotto. Il quadro strumenti digitale e il display dell’infotainment sottolineano l’atmosfera tecnica dell’abitacolo.

Il volante ha un caratteristico design a due razze e la console centrale ospita un cambio rotante e altri comandi vari. Kia afferma che gli interni contengono materiali riciclati e che per la realizzazione dei sedili sono stati utilizzati elementi ricavati da foglie di eucalipto. Lo spazio per i piccoli oggetti sembra essere abbondante, con quelle che sembrano essere ampie tasche sulle portiere e utili scomparti nella console centrale.

Prezzo della Kia Niro EV

Prezzo a partire da 42.900 euro.

