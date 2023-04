Basato sulla piattaforma eS di Kia, il furgone sarà progettato per una varietà di applicazioni, tra cui consegne, navette e robotaxi.

Kia ha avviato la costruzione di uno stabilimento che produrrà circa 150.000 veicoli commerciali elettrici all’anno, un progetto che fa parte di un piano più ampio per rendere il marchio uno dei primi tre produttori di veicoli elettrici al mondo entro il 2030.

La casa automobilistica stima che l’impianto sarà operativo entro il 2025 e investirà un miliardo di won (circa 694 milioni di euro) per acquistare 40.000 ettari di terreno per il progetto.

Kia presenta un nuovo furgone elettrico per il 2025

Chiamato internamente SW, il primo veicolo a uscire sarà un furgone basato sulla piattaforma eS con un telaio simile a quello di uno skateboard. Abbastanza alto da permettere a un adulto di stare in piedi all’interno, il veicolo è stato progettato per rivolgersi a società di consegne, navette a più posti, taxi robot e altro ancora.

La piattaforma sarà utilizzata come base per una serie di diversi veicoli utilitari e Kia prevede di poter costruire fino a 150.000 unità nel nuovo stabilimento nel primo anno completo di produzione, con la possibilità di aumentare la produzione se la domanda lo richiederà.

Per facilitare la produzione di più tipi di veicoli, l’impianto utilizzerà tecnologie all’avanguardia, come il metodo di organizzazione cellulare. Questo metodo raggruppa le postazioni di lavoro che producono parti simili per ridurre la distanza fisica tra loro e accelerare il lavoro.

Kia aggiunge che l’impianto si affiderà a postazioni di lavoro automatizzate per eseguire compiti pesanti ritenuti troppo difficili per l’anatomia e il comfort umano. Inoltre, avrà un impianto a basse emissioni di anidride carbonica e implementerà metodi di costruzione rispettosi della natura nel processo di verniciatura.

Un progetto definito

Il progetto fa parte di un più ampio sforzo di Kia per diventare il terzo produttore mondiale di veicoli elettrici entro il 2030. Fino ad allora, insieme a Hyundai Motors e Hyundai Mobis, Kia investirà 24 miliardi di won (16,7 miliardi di euro) nella produzione coreana di veicoli elettrici.

“Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la competitività dell’intero ecosistema dei veicoli elettrici, comprese la ricerca e lo sviluppo, la produzione e le infrastrutture, e di essere leader del cambiamento e dell’innovazione nell’industria automobilistica globale”, ha dichiarato Ho Sung Song, CEO e presidente di Kia.

LEGGI ANCHE: