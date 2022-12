La Kia Niro 2023 occupa uno spazio intermedio tra le utilitarie e i crossover ibridi e ibridi plug-in, offrendo una posizione di guida elevata e un risparmio di carburante competitivo. Tutta nuova per il 2023, la seconda generazione della Niro si presenta con uno stile radicalmente nuovo e interni rinnovati.

È disponibile anche come veicolo elettrico a batteria, che Kia chiama Niro EV.

Kia Niro 2023: novità, caratteristiche, tecnologia e interni

Novità

Nuovo design esterno e interno

Tecnologia di raffreddamento e combustione migliorata per l’ibrido

Variante PHEV più potente

Più grande e più leggera

Più opzioni di personalizzazione

Nuovo touchscreen da 10,3 pollici

Nuovo quadro strumenti digitale da 10,3 pollici

Pomello del cambio rotante su ibrido e PHEV

Caratteristiche

La Kia Niro è dotata di una trasmissione ibrida che sviluppa 139 CV. Con una media di 53/54 mpg in città/strada, Kia stima che l’autonomia potenziale con un pieno di benzina sia di 946 km. La potenza viene inviata alle ruote anteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a sei velocità.

La variante ibrida plug-in produce una potenza combinata di 180 CV. Utilizza inoltre un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti come la variante ibrida normale.

Il PHEV utilizza una batteria da 11,1 kWh, in grado di garantire un’autonomia di 53 km in modalità esclusivamente elettrica. La batteria può essere ricaricata in tre ore tramite un caricabatterie di livello 2. Con questa maggiore potenza, la Niro PHEV accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi.

Date le sue dimensioni esterne ordinate, la Niro è confezionata in modo intelligente e abbastanza spaziosa all’interno. Vale la pena di notare che il modello PHEV ha meno spazio di carico rispetto all’ibrido standard, a causa della batteria più grande.

Nell’allestimento base LX della Niro, l’abitacolo è dotato di un touchscreen da 8,0 pollici per l’infotainment. Questo schermo touchscreen sale a 10,3 pollici e guadagna la navigazione integrata su tutti gli allestimenti superiori. In ogni caso, tutti sono dotati di Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. Il touchscreen è completato da un display del quadro strumenti da 4,3 pollici affiancato da eleganti indicatori semidigitali.

Kia offre anche un display head-up disponibile che visualizza le notifiche di sicurezza, la velocità del veicolo e i contenuti dell’infotainment. Altre tecnologie opzionali includono un caricatore di dispositivi wireless, sedili con memoria, illuminazione ambientale e un sistema audio Harman/Kardon premium a sette altoparlanti.

Kia Niro 2023: prezzi e uscita

La versione elettrica è disponibile per un prezzo che parte da circa 42.700 euro.