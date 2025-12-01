Kia Seltos 2026: tutte le novità imperdibili del SUV compatto

Presentata per la prima volta nel 2019, la Kia Seltos ha fatto il suo ingresso nel panorama globale come un SUV compatto di circa 4,40 metri. Fino ad oggi, questo modello non era disponibile in Europa, ma la situazione sta per cambiare. Infatti, Kia ha identificato un’opportunità nel mercato tra i modelli Stonic, XCeed e Sportage, tutti veicoli con motore a combustione.

Il 10 dicembre si terrà l’anteprima mondiale della nuova generazione della Seltos, con la presentazione ufficiale che avverrà attraverso un evento online sul canale YouTube della casa automobilistica. La commercializzazione in Europa è prevista per il 2026, segnando il debutto del modello nel vecchio continente.

Un design rinnovato per un SUV in crescita

La nuova Seltos sta per subire un rinnovamento totale, e Kia mira a consolidare la propria posizione in un segmento automobilistico in espansione. Dopo sei anni di presenza sui mercati internazionali, il SUV compatto presenta un’immagine rinnovata, ispirata ai modelli elettrici attuali del brand coreano. Questo approccio permette di mantenere le linee distintive della prima generazione, ma con nuovi elementi di design che evidenziano l’evoluzione del marchio.

Filosofia di design ‘Opposites United’

La Seltos 2026 segue la filosofia di design di Kia denominata ‘Opposites United’, già vista in modelli come Stonic e Sportage. Questa filosofia si traduce in proporzioni compatte, superfici funzionali e linee nette, che conferiscono al veicolo un aspetto moderno e distintivo. Un elemento particolarmente interessante è la nuova firma luminosa a LED, conosciuta come design ‘Star Map’, che arricchisce la parte anteriore del SUV e crea un’identità visiva unica.

Motorizzazioni e allestimenti personalizzabili

Kia prevede di ampliare la gamma di colori esterni per la Seltos, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra diverse varianti di allestimento, tra cui le nuove linee X-Line e GT-Line. Queste opzioni sono pensate per coloro che desiderano personalizzare ulteriormente il proprio veicolo, sia per quanto riguarda l’estetica esterna che l’interno.

Dettagli sulle motorizzazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Seltos 2026 potrebbe essere equipaggiata con un motore di base 1.6 T-GDi a benzina, già presente nei modelli XCeed e Kia K4 disponibili in Germania. Questo motore sarà disponibile in due varianti di potenza, rispettivamente da 150 CV e 180 CV, offrendo prestazioni adeguate alle esigenze di una clientela attenta sia alla potenza che all’efficienza.

Kia si prepara a lanciare la nuova Seltos, un SUV compatto che promette di attrarre un pubblico sempre più vasto. La combinazione di un design moderno, nuove tecnologie e motorizzazioni efficienti rappresenta un passo significativo per il marchio, pronto a conquistare il cuore degli automobilisti europei.