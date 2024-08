Kia Sorento giunge nella sua versione 2024 per il mercato europeo e quindi italiano vi sono degli aggiornamenti rispetto al passato. Nuove motorizzazioni che sono più attente all’ambiente e comunque in grado di garantire la giusta potenza per affrontare ogni viaggio in sicurezza. Scopriamo come cambia rispetto al passato.

Kia Sorento: per il 2024 ci sono due ibride

Sorento si presenta con due diverse tipologie di motore ibrido: la prima è la full hybrid che vede in combinato al motore 1.6 T-Gdi un motore elettrico da 60 cavalli che porta così la potenza a 215 cavalli. Il motore elettrico è integrato nel cambio automatico, l’auto si può avere sia con trazione anteriore che con la trazione integrale.

Per l’ibrida plug-in la trazione è esclusivamente integrale e lo schema è il medesimo ovvero il motore termico 1.6 T-Gdi in abbinamento a quello elettrico. In questo caso i kW di potenza dell’elettrico sono maggiori, fornendo più potenza complessiva. Si ferma infatti a 252 cavalli con 350 Nm di coppia massima. L’autonomia in elettrico è di 55 km.

Prezzi importanti ma si può sfruttare la promozione

La Sorento non è mai stata un’auto economica ed anche questa ultima generazione prosegue questo andamento. Di seguito riepiloghiamo il listino completo della gamma 2024:

1.6 TGDi HEV 2WDBusiness- 49.350€

1.6 TGDi HEV 2WDStyle – 53.350€

1.6 TGDi HEV 4WDStyle – 55.350€

1.6 TGDi HEV 4WDEvolution – 61.350€

1.6 TGDi PHEV 4WDBusiness -56.350€

1.6 TGDi PHEV 4WDBusiness – 62.350€

1.6 TGDi PHEV 4WDBusiness – 68.350€

Per chi fosse intenzionato ad acquistare Sorento nel mese di agosto è in vigore la promozione fatta dai concessionari con l’aggiunta degli incentivi anche senza rottamazione, con essa si possono risparmiare sino a 9.000 euro.

Di conseguenza il prezzo scende di parecchio andando a piazzarla ad un prezzo più abbordabile per un maggior numero di clienti.