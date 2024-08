Le auto più vendute in Italia a giugno 2024, vediamo chi è salito sul podio dei gusti automobilistici.

Le vendite nel mercato dell’auto hanno mostrato un periodo di flessione nei mesi precedenti ma questo mese appena passato è stato positivo sotto questo fronte, grazie anche agli incentivi che hanno fatto sì che molte auto venissero sostituite con prodotti nuovi. Incentivi ora terminati facendo ripresentare il timore sul futuro del settore. Vediamo i dati di vendita di giugno 2024 in Italia.

LEGGI ANCHE: Omoda 5, cosa serve sapere sul suv prodotto dalla Chery

La top 10 delle più vendute in Italia a giugno 2024

La classifica si apre con al decimo posto la Tesla Model X con 3.282 auto vendute a dimostrazione che in Italia ci si sta avviando verso una maggiore comprensione delle auto elettriche, anche se in questi numeri gli incentivi hanno sicuramente aiutato.

Nona posizione per la Yaris Cross con 3.322 auto vendute, in ottava posizione la Renault Captur con 3.546 auto vendute.

In settima posizione la Jeep Avenger con 3.923 vendite nel nostro paese, seguita in sesta da un’auto che ha sempre fascino per il pubblico italiano, la Lancia Ypsilon con 4.149 esemplari venduti.

In quinta posizione un altro prodotto italiano che dal 2007, data di lancio è riuscito ad essere sempre sulla cresta dell’onda. Stiamo parlando della Fiat 500 di cui ne sono state vendute 4.254 nel mese di Giugno.

LEGGI ANCHE: Jeep Compass – I dettagli su caratteristiche, design e motori

La top 4 è terreno delle city car

In quarta posizione si trova la Renault Clio che anche nella sua quinta generazione ha molti estimatori nel mercato italiano con 4.453 auto vendute.

La terza posizione sul podio è appannaggio di un’altra francese la Citroen C3 con 4.676 auto vendute a dimostrazione che il nuovo volto dato alla piccola francese sta ricevendo apprezzamenti dal pubblico.

Il secondo posto è per la Dacia Sandero con 7.650 auto vendute nel mese di giugno a dimostrazione che l’ottimo rapporto in termini di prezzo fa ancora gola agli automobilisti italiani.

Infine la regina anche per questo mese di giugno è la Fiat Panda. L’utilitaria italiana ha avuto vendite “importante” con 10.610 vetture consegnate ottenendo il primo posto.