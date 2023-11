Kia Picanto 2024, quando debutterà in Italia e come è cambiata rispetto alla generazione che va a sostituire.

Il model-year 2024 della piccola citycar Kia Picanto è in procinto di debuttare in Europa e conseguentemente anche sul mercato italiano. In questo articolo vediamo che dotazioni porta con sé e come cambia rispetto alla generazione che andrà a sostituire.

Kia Picanto 2024: uscita, colori e interni

La Kia Picanto 2024 nelle concessionarie è prevista per l’inizio del 2024. Il nuovo anno quindi porterà questo modello storico per il marchio coreano ad una nuovo stadio di sviluppo.

A cambiare è il frontale che acquisisce linee più simili ai frontali delle sorelle maggiori, staccandosi definitivamente dagli stilemi che la relegavano in una nicchia all’interno del brand, dove era rimasta sola.

Si tratta di un bel salto in avanti per quest’auto che pur passando gli anni resta un riferimento nelle piccole compatte.

La nuova Kia Picanto 2024 sarà disponibile in quattro nuovi colori: Signal Red, Smoke Blue, Sporty Blue Aventurous Green.

Internamente la Picanto 2024 si presenta con un sistema multimediale da 8 pollici che permette una perfetta visione dei principali dati della vettura una volta in marcia. A corredo vi è anche il navigatore da 4,2 pollici con connettività ad Apple Car Play ed Android Auto.

Aumentano anche gli ADAS oltre a quelli già presenti, si affiancano la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’intelligent speed limit, attention warning plus ed il sistema di assistenza in uscita dal parcheggio, con il riconoscimento della presenza di altri veicoli mentre si sta uscendo dallo stallo.

Il prezzo e le dimensioni

La Picanto 2024 mantiene fede alla compattezza che l’ha resa un riferimento nel corso degli anni. Naturalmente le dimensioni cambiano adeguandosi al traffico odierno, di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 3 metri e 60

: 3 metri e 60 Larghezza : 1 metro e 60

: 1 metro e 60 Altezza : 1 metro e 49

: 1 metro e 49 Passo: 2 metri e 40

I prezzi non sono ancora stati comunicati dalla casa coreana, crediamo possano essere leggermente più alti rispetto a quelli della generazioni attualmente in commercio.

Probabilmente intorno ai 17.000 euro a seconda dell’allestimento scelto. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi mesi, quando il debutto sarà ormai prossimo.