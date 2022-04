Kymco AK 550 ST: prezzo e caratteristiche

Kymco AK 550 ST è pronto a stupire gli appassionati delle due ruote. La valida base tecnica dell’AK 550 viene confermata anche sull’ST che sta per Sport Touring, ovvero un modello pensato ancora di più per chi vuole affrontare in tutta comodità e sicurezza anche lunghi viaggi.

Kymco AK 550 ST: caratteristiche

Come anticipato, il nuovo Kymco AK 550 ST si basa sul modello AK 550 del quale riprende il motore bicilindrico orizzontale da 550 cc e 8 valvole, in grado di sviluppare 51 CV e di spingere AK 550 ad oltre 160 chilometri orari.

Nel nuovo modello 2022 è stata confermata anche la ciclistica che si fa forza di un telaio in alluminio cui è fissato centralmente il motore e a cui si collegano una forcella telescopica idraulica a doppia piastra all’anteriore e un forcellone a monobraccio oscillante in alluminio al posteriore.

L’impianto frenante è marchiato Brembo.

Kymco AK 550 ST: novità

Particolarmente apprezzato per la sua tecnologia e sportività, Kymco AK 550 ST vanta per il modello 2022 anche delle novità in ambito “turistico”. Infatti, con la versione Sport Touring si è cercato di dare maggiore attenzione al desiderio degli appassionati di intraprendere viaggi più lunghi.

In tal senso, spicca un nuovo profilo dello scudo per proteggere di più nei lunghi viaggi e il parabrezza elettrico più alto che si regola facilmente azionando due tasti sul manubrio tutto elettricamente.

A farla da padrona, dunque, è la nuova tecnologia inserita in Kumco AK 550 ST ancora più evoluta grazie anche al Cruise control. Presenti anche le manopole riscaldabili che permettono di viaggiare con qualsiasi temperatura esterna.

Anche la strumentazione presenta delle novità. Pur rimanendo sempre costituita da 3 quadranti digitali, ora ha una luminosità e una definizione superiore per essere letta in ogni condizione di luce esterna. Confermato il sistema di navigazione e intrattenimento Kymco Noodoe.

L’avviamento avviene con smart key ma questa volta, rispetto al passato, con un pratico tasto centrale di accensione che sblocca automaticamente il bloccasterzo elettrico.

Prezzo e uscita

Per quanto riguarda l’uscita di Kymco AK 550 ST si parla della prima metà del 2022. Il prezzo di partenza di mercato non è stato ancora ufficializzato ma stando alle prime indicazioni dovrebbe essere superiore ai 10.000 euro. Sicuramente una cifra maggiore rispetto al modello base.

