Moto e Scooter popolano ogni giorno le strade del nostro paese in quanto oggetti dotati di potenza ed agilità per muoversi più rapidamente in mezzo al traffico. Vediamo in cosa sono diversi.

Scooter vs moto: la differenza

Gli scooter sono generalmente veicoli dotati di motori monocilindrici con potenze che vanno dai 50 cc da guidare con il patentino sino ai 200 cc che possono essere guidati con patente A2. Vi sono anche i maxi scooter con potenza da 400 cc a 600 cc che sono in grado di andare in autostrada senza particolari problemi.

Il vantaggio di questo tipo di veicoli è senza dubbio la praticità dato che non sono grossi, maxi scooter a parte, ed avendo una sola marcia bisogna gestire acceleratore e freno concentrandosi maggiormente sul traffico in vista.

Le moto invece sono più grosse e veloci degli scooter ma allo stesso tempo si dividono in diverse categoria dalle naked alle enduro, senza dimenticare le sportive e le moto da turismo. Vi sono anche le moto da cross, quelle da trial e le Supermotard.

Qui molto dipende da quello che si ricerca dalla moto, sportive, motard, naked e quelle da turismo sono adatte alla strada mentre le enduro racing e le moto da trial, così come le sportive da pista non possono essere utilizzate su strada.

Come valutare il veicolo giusto

Il suo utilizzo è alla base della decisione, se si cerca un mezzo di locomozione magari per il tragitto casa-lavoro alternativo alla macchina, lo scooter è perfetto in quanto garantisce un buon rendimento ed un vantaggio anche in termini di parcheggio.

Di contro se si vuole un mezzo che permette al conducente di viaggiare e di assaporare il piacere della guida a due ruote, la moto è la scelta perfetta.