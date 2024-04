Suzuki GSX-S 750: velocità massima, prezzo e scheda tecnica

La Suzuki GSX-S750 possiede linee moderne, tanti cavalli, tutte le innovazioni tecnologiche sviluppate per la GSX-R e una ciclistica intuitiva. Il design della nuova naked Suzuki riprende quello della sorella maggiore. Infatti, Suzuki, con questa moto, ha voluto fondere uno stile di guida sportivo con un look dark. Infine, la due ruote è ideale per chi possiede la Patente A1. Vediamo assieme il prezzo e le caratteristiche di questo modello.

Suzuki GSX-S 750: velocità massima e scheda tecnica

Monta un motore 4 cilindri, 4 tempi raffreddato a liquido; la cilindrata è di 749 cc.; la potenza massima è di 114,24 CV (84 kW); la coppia massima e il regime sono di 81 Nm a 9.000 giri/min; la lubrificazione è con olio nel carter; l’accensione è elettronica; la frizione è multidisco in bagno d’olio. Inoltre, la moto possiede un cambio a 6 rapporti che permette di raggiungere la velocità massima di 225 km/h.

La due ruote ha una lunghezza massima di 2.125 mm; la larghezza massima è di 1.055 mm; l’interasse è di 1.455 mm; l’altezza sella da terra è di 820 mm; il peso in ordine di marcia è di 213 kg.

La sospensione anteriore della GSX-S 750 è a forcella telescopica a steli rovesciati regolabile nel precarico molla; la sospensione posteriore è a monoammortizzatore con precarico molla regolabile; la ruota anteriore è 120/70ZR17M/C (58W); la ruota posteriore è 180/55ZR17M/C (73W).

Il freno anteriore è a doppio disco da 310 mm. Mentre, il freno posteriore è a disco da 240 mm. La GSX-S 750 rispetta la normativa Euro 4.

Emissioni e consumi della Suzuki GSX-S 750

La Suzuki GSX-S750 attesta le emissioni CO2 sui 119 g/km. Invece, i consumi si attestano sui 5 Litri/100 km.

I colori disponibili sono tre: blu, grigio e bianco.

Prezzo della Suzuki GSX-S 750

La Suzuki GSX-S750 ha un prezzo di listino di Euro 8.690 IVA inclusa.