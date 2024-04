In Italia le auto elettriche stentano ancora a decollare nonostante il governo attualmente in carica abbia deciso di prorogare il bonus per dotare le abitazioni di colonnine elettriche anche per quest’anno in questo articolo vediamo come è possibile richiederlo e quindi usufruirne.

LEGGI ANCHE: Test Drive, perché è importante effettuarlo prima dell’acquisto di una nuova auto

Bonus colonnine elettriche 2024: come richiederlo

Il bonus governativo nato nel 2022 per favorire la transizione ecologica e quindi l’acquisto di auto elettriche è stato creato per avvicinare i cittadini all’acquisto di auto dotate di questa alimentazione ed allo stesso tempo di rendere condomini e case singole adatti a questo passaggio.

Per richiederlo bisogna inoltrare la domanda sullo sportello “bonus colonnine domestiche” tramite Carta d’Identità Elettronica o SPID. Il tempo massimo per inoltrarla è dall’8 di aprile fino al 20 giugno.

Infatti dopo aver compilato la domanda è necessario inviare la relazione finale dei lavori effettuati da gennaio a dicembre 2023 mostrando la posa in opera dei lavori e la spesa complessiva per farlo.

LEGGI ANCHE: Ricarica bidirezionale, cos’è e come funziona

In cosa consiste il bonus?

Il bonus consiste nel rimborso dell’80% della spesa, il tetto per i clienti privati non condominiali è di 1.500 euro. Il valore sale a 8.000 euro se si vive in condominio e quindi la spesa viene suddivisa tra i condomini.

Il vantaggio è in particolare per chi abita in condominio dato che si possono recuperare buona parte dei soldi investiti ed allo stesso tempo anche per chi vive non in condominio.

Sarà interessante vedere quante domande saranno inoltrate e se questo vantaggio aiuterà nella propagazione delle colonnine elettriche nel nostro paese.

Allo stesso tempo in Italia il problema è presente e quindi questa opportunità permette di ridurlo e quindi di rendere il paese più green anche se i passi da compiere sono ancora molti e quindi questo decreto dovrà essere valido ancora per diversi anni.

Oltre alla posa della Wallbox vi sono dei vantaggi anche dal punto di vista contrattuale per i gestori di energia elettrica che offrirà una spesa inferiore per la corrente.