Audi RS7 Sportback Mansory: prezzo e scheda tecnica

Mansory è uno dei tuner europei più famosi al mondo, perché riesce a creare esemplari unici da auto che sono già di per sé speciali. Infatti lavora su Supercar o berline sportive. Auto che dopo la sua cura diventano dei veri e propri mostri pronti a divorare la strada e la pista. Scopriamo quindi prezzo e scheda tecnica dell’Audi RS7 Sportback Mansory.

Audi RS7 Sportback Mansory: scheda tecnica

L’azienda Mansory ha scelto di lavorare a questo progetto sia per quanto concerne l’estetica che sulla parte puramente motoristica. Esteticamente hanno optato per un colore simbolo della casa dei quattro anelli ovvero Nardo Grey. Alla carrozzeria è stato aggiunto un kit aerodinamico realizzato in fibra di carbonio per lo splitter anteriore, le minigonne e la zona posteriore.

E’ interessante vedere come tutte le zone coperte dal kit abbiano una colorazione azzurra oltre al nero. Combinazione cromatica presente anche sui cerchi che su questo allestimento hanno dimensioni di 22 pollici.

La zona posteriore oltre al kit presenta anche 4 terminali di scarico che enfatizzano il suono del motore V8 4.0 Biturbo.

Parlando proprio del motore il V8 Biturbo ha ricevuto maggiore potenza rispetto al modello base, arrivando ad un valore di 780 cavalli e ad una coppia massima di 1000 Nm. Lo scatto da 0 a 100 è così coperto in soli 3 secondi, 0.6 secondi della versione di serie.

Gli interni

Internamente viene invece enfatizzata la combinazione cromatica nero-azzurra dato che è presente in tutto l’abitacolo, partendo dal volante, arrivando ai sedili ed infine coprendo anche la plancia.

Questa prova ad essere quantomeno smorzata grazie alle cuciture a contrasto di colore bianco.

Un’accenno al volante, la cui corona è in carbonio, una scelta che l’avvicina al mondo delle vere supercar dato che non sono molti i modelli ad esserne dotati.

Il prezzo dell’Audi RS7 Sportback Mansory

Dopo aver visto la scheda tecnica del’Audi RS7 Sportback Mansory, è giunta l’ora di scoprire il prezzo. Esso varia da 145.000 a 155.000 €.

