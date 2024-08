Kymco CV-R5, presentato il concept di un probabile nuovo arrivo nella gamma prodotti del marchio "made in Taiwan".

Kymco è un brand che è sempre alla ricerca di innovarsi ma allo stesso tempo di fornire prodotti che possano mantenere quel perfetto equilibrio tra qualità e prezzo che lo rendono uno dei più apprezzati nel settore. Lo ha fatto anche nel segmento degli scooter adventure con il concept CV-R5 che rappresenta un debutto.

Kymco CV-R5: perfetto mix tra moto e scooter

Dalle immagini provenienti dalla conferenza di presentazione non si riesce a capire se può essere classificato più tra gli scooter o se è simile ad una moto.

La scelta stilistica del parabrezza verticale è un ricalcare delle forme già viste su moto più grandi di questo scooter, esempi classici sono la Norden 901 della Husqvarna e la Suzuki V-Strom 800 DE.

Dal punto di vista motoristico l’azienda non si è sbilanciata relativamente all’architettura del propulsore. Questo può essere o monocilindrico o bicilindrico. A giudicare dal valore che sarà in grado di esprimere al momento si opta per la seconda.

Dai rumors questo modello non è destinato a restare un concept fine a sé stesso ma anzi potrebbe davvero diventare un prodotto definitivo che potrà dire la sua sul mercato.

Lo stile moderno e i prezzi competitivi che il marchio taiwanese ha saputo offrire nel corso degli anni saranno destinati a rimanere anche in questo progetto.

Debutto ad Eicma 2024?

La presentazione avvenuta negli scorsi giorni potrebbe essere il preludio ad un debutto vero e proprio ad Eicma 2024 in programma il prossimo novembre.

Si è già avuto modo di visionare gli aggiornamenti effettuati nel corso degli anni in occasione della kermesse italiana ed anche quest’anno è probabile accada la stessa cosa.

Non resta quindi che attendere qualche mese per sperare di vedere con i propri occhi questa creazione che è un segno di maturità per Kymco.