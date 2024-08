Royal Enfield casa britannica ora passata in mano indiana è famosa nel settore motociclistico per la produzione di due ruote di ottima qualità ad un prezzo finale davvero accessibile. E’ recentemente arrivata sul mercato la Guerrilla 450, una “nuda” che promette di avere queste qualità. In questo articolo vedremo se queste promesse sono state mantenute scoprendo il prezzo e le caratteristiche.

Royal Enfield Guerrilla 450, caratteristiche da naked moderna

La Guerrilla 450 si presenta come una naked moderna, a livello estetico colpiscono le tre tonalità di colore con cui è disponibile, tutte con cerchi che sono in tinta con la carrozzeria.

Inoltre dal punto di vista tecnologico il quadro strumenti si presenta moderno, con la possibilità anche di avere il quadro analogico, altrimenti quello elettronico oltre a riportare la velocità ed i giri motore può integrare anche un navigatore, in questo modo non è necessario il telefono per le proprie uscite.

Il motore monocilindrico raffreddato a liquido da 452 cc eroga una potenza di 29,44 kW a 8.000 giri/minuto e una coppia di 40 NM a 5.500 giri.

La frizione è multidisco a bagno d’olio ed il cambio è a 6 marce. Il telaio è tubolare in acciaio con il motore come elemento di ancoraggio. La forcella anteriore è telescopica con cartuccia da 43 mm con escursione da 140 mm. Al retrotreno vi è il mono ammortizzatore con escursione di 150 mm.

I dischi dei freni idraulico a doppio pistoncino all’anteriore ha dimensioni di 310 mm e di 270 mm al posteriore ma vi è solo il mono pistone e l’ABS a doppio canale.

Il prezzo, uno dei maggiori punti di forza

Il prezzo d’acquisto della Royal Enfield Guerrilla 450 è davvero competitivo, infatti la si può acquistare sul mercato con prezzi che vanno da 5.340 euro a 5.550 euro con in mezzo anche due vernici che portano il prezzo a 5.490 euro.

La differenza la fanno le vernici, Yellow Ribbon e Brava Blue sono le più costose ma anche le più belle secondo noi.