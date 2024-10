Un evento che unisce passione per le auto storiche e competizione in Virginia

Un evento di prestigio per gli appassionati di auto storiche

La 1000 Miglia Warm Up USA 2024 si sta preparando a stupire gli appassionati di auto storiche e competizioni automobilistiche. Questo evento, che si svolgerà in Virginia, rappresenta un’importante tappa di avvicinamento alla celebre corsa italiana, la 1000 Miglia. Con la partecipazione di venti equipaggi, la manifestazione promette di essere un mix di adrenalina, storia e passione per le automobili. Gli equipaggi si sfideranno in un percorso che non solo mette alla prova le loro abilità di guida, ma celebra anche l’eredità delle auto che hanno fatto la storia della velocità.

Le categorie e i premi in palio

Durante la competizione, i partecipanti avranno l’opportunità di conquistare sei garanzie d’ammissione alla 1000 Miglia, suddivise tra diverse categorie. Le classi in gara includono la 1000 Miglia Era, riservata a veicoli costruiti tra il 1927 e il 1957, e la Post 1000 Miglia Era, per le auto costruite dopo il 1958. I vincitori delle categorie Veteran e Novice avranno l’opportunità di accedere a questa storica corsa, rendendo l’evento ancora più competitivo e affascinante. Tra i modelli in gara, spiccano auto iconiche come l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1957 e la Ferrari 166 Touring Coupè del 1950, simboli di un’epoca d’oro per l’automobilismo.

Il percorso e le sfide da affrontare

Il programma della 1000 Miglia Warm Up USA 2024 prevede tre giorni intensi di competizione. La prima giornata è dedicata a sessioni teoriche e pratiche presso il circuito Summit Point, dove i partecipanti possono affinare le loro tecniche di guida. La Micro 1000 Miglia, una competizione di 4 Prove Cronometrate e una Prova di Media, rappresenta un’importante sfida per gli equipaggi. Il secondo giorno, i partecipanti percorreranno circa 340 chilometri, attraversando paesaggi mozzafiato come lo Shenandoah National Park e sfidandosi in emozionanti prove di abilità. L’evento culminerà con una sfida 1 vs 1 nel centro di Middleburg, un momento che promette di essere ricco di emozioni e adrenalina.