Un evento imperdibile per gli appassionati

Dal 15 al 17 novembre, Milano ospiterà la quattordicesima edizione di Milano AutoClassica, un evento che promette di attrarre appassionati di motori da ogni parte d’Italia. Questa fiera, che si svolgerà presso i padiglioni di Rho Fiera, rappresenta un’opportunità unica per ammirare e acquistare auto d’epoca, supercar e modelli storici. Con un mix affascinante di lusso e accessibilità, Milano AutoClassica offre qualcosa per tutti i gusti, dai collezionisti più esperti ai neofiti del settore.

Un mercato in crescita

La crescente popolarità delle auto d’epoca ha portato a un rialzo dei prezzi, rendendo questo evento un’importante occasione per osservare le tendenze del mercato. I visitatori potranno non solo acquistare veicoli, ma anche esplorare un’ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio. Inoltre, l’area dedicata agli oggetti vintage, ai libri e ai modellini arricchisce ulteriormente l’esperienza, offrendo un tuffo nel passato per tutti gli appassionati di motorismo storico.

Le icone del passato in mostra

Milano AutoClassica non è solo un luogo di vendita, ma anche un’importante vetrina per le celebrazioni di anniversari significativi nel mondo dell’automobile. Nel 2024, si festeggeranno i settant’anni di modelli iconici come la Alfa Romeo Giulietta Sprint e la Mercedes 300 SL Coupé, insieme alla leggendaria Ferrari Testarossa, che continua a incantare gli appassionati con il suo design senza tempo e le prestazioni straordinarie. Questi anniversari offrono un’opportunità unica per riflettere sull’evoluzione del design automobilistico e sull’impatto culturale di queste vetture.

Informazioni pratiche per i visitatori

Per chi desidera partecipare a questo straordinario evento, le informazioni pratiche sono fondamentali. Milano AutoClassica si svolgerà presso la Fiera Milano, situata in SS. 33 del Sempione, 28 a Rho (MI). Gli orari di apertura sono dalle 9.30 alle 19. I biglietti sono disponibili a prezzi variabili: l’ingresso intero costa 28 euro (19 euro se acquistato online entro il 31 ottobre), mentre il biglietto per i ragazzi dai 13 ai 17 anni è di 15 euro. È possibile acquistare un biglietto per tutti e tre i giorni a 60 euro (50 euro online fino al 31 ottobre). Per ulteriori dettagli, è consigliabile visitare il sito ufficiale della manifestazione.

Un’esperienza da vivere

Milano AutoClassica rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di motori. Che si tratti di ammirare auto storiche, scoprire modelli rari o semplicemente godere dell’atmosfera unica che circonda il mondo delle auto d’epoca, questo evento è destinato a lasciare un segno indelebile nel cuore di ogni visitatore. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica e di rimanere aggiornato sulle ultime novità attraverso i canali social e il sito ufficiale della fiera.