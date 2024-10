Un evento che celebra la storia dell’automobile

Dal 24 al 27 ottobre 2024, Bologna ospiterà la rinomata manifestazione Auto e Moto d’Epoca, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori e storia automobilistica. Nonostante le avversità meteorologiche che hanno colpito la città, l’entusiasmo per questo evento è palpabile. La fiera si distingue per la sua capacità di attrarre espositori e visitatori da ogni parte d’Italia, creando un’atmosfera vibrante e ricca di passione per le auto e le moto storiche.

Un programma ricco di eventi e esposizioni

Quest’anno, la manifestazione si articola in tre percorsi tematici: auto, moto e ricambi. Tra le novità più attese, spicca la partecipazione del Jaguar Enthusiasts’ Club Italia e la prima apparizione del Museo Moretti Enonsolo, dedicato ai designer e carrozzieri torinesi degli anni ’50 e ’60. Questi eventi offrono un’opportunità unica per esplorare la storia e l’evoluzione del design automobilistico, con auto che hanno segnato un’epoca.

Stand e auto iconiche da non perdere

Lo stand di Motor1.com e Motorsport.com al Padiglione 31 promette di essere uno dei punti focali della fiera, presentando vetture straordinarie come la Maserati MC12 Versione Corse, la Bugatti EB110, e la leggendaria Lamborghini LM002. Non mancheranno anche modelli storici come la Pagani Zonda S 7.0 e la Ferrari F312B F1, protagonista di un celebre docu-film. Queste auto non solo rappresentano la storia dell’automobile, ma sono anche simboli di innovazione e ingegneria.

Un tributo al motore V12

Un tema centrale di quest’edizione sarà il motore V12, celebrato con un grande stand dedicato. Questo frazionamento, amato da molti appassionati, rappresenta l’apice della potenza e della performance automobilistica. La presenza di modelli iconici equipaggiati con motori V12 attirerà sicuramente l’attenzione di collezionisti e curiosi, offrendo un’opportunità per approfondire la conoscenza di queste meraviglie meccaniche.

Un’esperienza per tutti gli appassionati

Auto e Moto d’Epoca non è solo una fiera, ma un vero e proprio ritrovo per gli appassionati. Con la partecipazione di gruppi ufficiali e non, provenienti da ogni parte d’Italia, l’evento rappresenta un’opportunità unica per condividere la passione per i motori. I visitatori potranno anche esplorare un’ampia gamma di ricambi, un elemento fondamentale per il restauro e la manutenzione delle auto storiche. La fiera si preannuncia come un viaggio nel tempo, dove ogni veicolo racconta una storia e ogni visitatore può trovare la propria connessione con il passato.