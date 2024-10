Un evento di grande richiamo

Dal 24 al 27 ottobre 2024, Bologna ospiterà la 41esima edizione di Auto e Moto d’Epoca, una manifestazione che celebra la passione per i veicoli storici. Con oltre 235.000 metri quadri di esposizione, l’evento promette di attrarre migliaia di visitatori da tutto il mondo. I marchi più prestigiosi, tra cui Alpine, Mercedes, Toyota e Volkswagen, saranno presenti, insieme alle icone della Motor Valley come Lamborghini, Dallara, Ducati e Pagani.

Un viaggio nella storia dell’automobilismo

Uno dei momenti clou dell’evento sarà l’anteprima della mostra “125 volte Fiat”, che celebra il 125° anniversario della storica casa automobilistica torinese. Saranno esposte vetture iconiche come la 3 ½ HP del 1899 e la Turbina del 1954, insieme a memorabilia che raccontano la storia dell’Italia attraverso le sue automobili. Gli appassionati potranno ammirare anche oltre 7.000 auto storiche, dalle più rare alle più comuni, ma tutte con un valore simbolico inestimabile.

Un’area dedicata alle moto storiche

Non solo auto: Auto e Moto d’Epoca offrirà anche un’ampia sezione dedicata alle moto storiche. Con oltre 15.000 metri quadri, i visitatori potranno vedere modelli rari come la Ducati 500 GP guidata da Phil Read nel 1971. Saranno presenti anche moto inglesi storiche, come le Herketh e le Vincent Motorcycles, che raramente si vedono in Italia. Il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna presenterà una panoramica affascinante sulla storia della motocicletta nella città emiliana.

Un mercato ricco di opportunità

La fiera non sarà solo un’esposizione, ma anche un mercato dove collezionisti e appassionati potranno acquistare ricambi d’epoca. Con oltre 600 ricambisti presenti, il padiglione 30 sarà dedicato ai ricambi per auto, mentre il padiglione 29 sarà riservato ai ricambi per moto. Inoltre, il padiglione 28 sarà dedicato al modellismo, offrendo un’ulteriore opportunità per gli appassionati di motori.

Informazioni pratiche per i visitatori

Il salone sarà aperto da giovedì 24 ottobre a domenica 27 ottobre, con biglietti disponibili online e presso le casse. Sono previste riduzioni per ragazzi e persone con invalidità. I bambini fino a 12 anni e le persone con invalidità superiore all’80% entreranno gratuitamente. Per chi desidera visitare la fiera per più giorni, sono disponibili anche abbonamenti.