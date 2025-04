Scopriamo i nomi in corsa per la leadership di Stellantis dopo le dimissioni di Tavares.

Introduzione alla successione di Carlos Tavares

La recente assemblea degli azionisti di Stellantis ha messo in evidenza un tema cruciale per il futuro dell’azienda: la nomina del nuovo CEO. John Elkann, presidente del gruppo, ha confermato che la scelta sarà effettuata entro la prima metà del 2025. Tuttavia, le dimissioni inaspettate di Carlos Tavares, avvenute il 1° dicembre, hanno dato il via a una frenetica ricerca del suo successore. Secondo fonti ben informate, il comitato speciale del Consiglio di Amministrazione sta esaminando una shortlist di cinque nomi, di cui due interni e tre esterni.

I candidati interni: Antonio Filosa e Maxime Picat

Tra i candidati interni spiccano Antonio Filosa e Maxime Picat. Antonio Filosa, attuale Chief Operating Officer (COO) di Stellantis per il Nord America, ha una lunga carriera all’interno del gruppo Fiat, iniziata nel 1999. La sua esperienza include ruoli di crescente responsabilità, come direttore di stabilimento in Brasile e leader dei marchi Alfa Romeo e Maserati in America Latina. Filosa ha dimostrato di saper guidare l’azienda verso ottimi risultati, aumentando ricavi e quota di mercato in Sud America.

Dall’altro lato, Maxime Picat proviene dal mondo Peugeot e attualmente ricopre il ruolo di COO per Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa. La sua carriera in Peugeot lo ha visto scalare posizioni di vertice, culminando nel ruolo di CEO del marchio. Picat ha anche una significativa esperienza nella gestione della catena di approvvigionamento, un aspetto cruciale per la competitività di Stellantis.

I candidati esterni: mistero e speculazioni

Per quanto riguarda i tre candidati esterni, le informazioni rimangono vaghe. Tuttavia, le speculazioni si concentrano su nomi di spicco nel panorama automobilistico e finanziario. Un possibile candidato è Luca de Meo, attuale CEO del Gruppo Renault, anche se la sua nomina non sembra la più probabile. Un altro nome che circola è quello di Luca Maestri, attuale capo dei corporate services di Apple, noto per la sua esperienza come CFO e per il suo passato in General Motors. La coincidenza che Maestri potrebbe essere libero da vincoli contrattuali con Apple a giugno 2025 rende la sua candidatura ancora più intrigante.

La situazione attuale in Stellantis è quindi caratterizzata da un mix di incertezze e opportunità. La scelta del nuovo CEO non solo influenzerà la direzione strategica dell’azienda, ma avrà anche ripercussioni significative sul mercato automobilistico globale. Con una shortlist così variegata, il futuro di Stellantis è in attesa di essere scritto.