La Ferrari 296 GTB sta per essere svelata

La Ferrari 296 GTB sta per essere ufficialmente svelata. Ebbene, Ferrari ha appena annunciato, con un’immagine teaser sui social network, una sorpresa per oggi 19 aprile 2022. L’immagine mostra una silhouette parziale di un’auto vista di profilo, con solo alcune linee.

Ma queste sono sufficientemente rivelatorie per noi per vedere la versione convertibile della 296 GTB. Il taglio nella parte superiore della porta, che ricorda la visiera di un casco quando il finestrino è chiuso, la presa d’aria laterale e l’ala posteriore curva del coupé sono riconoscibili, elementi associati qui a un abitacolo all’aria aperta.

Inoltre, ogni berlina di produzione marchiata Ferrari è seguita dalla sua variante roadster entro pochi mesi, e la 296 GTB è stata introdotta nel giugno 2021.

La McLaren 765LT Spider troverà finalmente qualcuno con cui competere.

Ferrari 296 GTB: un ibrido V6 con il vento tra i capelli

Il powertrain di questa 296 dovrebbe rimanere invariato. La biposto dovrebbe essere alimentata da un motore ibrido plug-in che combina un V6 biturbo da 2,9 litri e un motore elettrico per una potenza combinata di 830 CV e una coppia massima di 740 Nm solo sulle ruote posteriori.

L’auto potrebbe avere un tetto rigido che si ripiega elettricamente dietro l’abitacolo, come tutte le Ferrari Spider hanno per diversi anni. Ci si aspetta che pesi più dei 1.470 kg a secco della GTB, ma l’impatto di questo sulle prestazioni dovrebbe essere minimo.

La coupé accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, raggiunge i 200 km/h in 7,3 secondi e può superare i 330 km/h di velocità massima secondo la Ferrari. Infine, l’incognita principale su questa variante riguarda il suo nome. Si dice che potrebbe essere etichettata GTS e non Spider.