La parola “ibrido plug-in” probabilmente richiama alla mente veicoli insulsi ma pratici come la Toyota Prius Prime, ma anche l’elegante coupé Ferrari SF90 Stradale e la cabriolet SF90 Spider rientrano in questa categoria e montano un V-8 biturbo e tre motori elettrici.

Invece di puntare sull’efficienza, però, la SF90 utilizza il suo propulsore elettrificato per aumentare le prestazioni.

Oltre a un look da poster da camera e a un’accelerazione da capogiro, gli interni della SF90 sono avvolti in una pelle ricca e profumata e dotati di interruttori di alta qualità e di un quadro strumenti digitale da 16 pollici.

Ferrari SF90 Stradale e Spider: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Motore, trasmissione e prestazioni

La potenza della SF90 proviene da un poderoso V-8 e da tre motori elettrici. Il V-8 biturbo da 4,0 litri genera da solo una potenza di 769 cavalli, mentre il trio di motori elettrici fornisce altri 217 cavalli. Alla fine, il gruppo propulsore a gas/elettrico genera una potenza netta di 986 cavalli.

La potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote, rendendo questa la prima Ferrari a motore centrale con trazione integrale.

Un cambio automatico a otto rapporti supervisiona il tutto. Come ci si aspetterebbe, tutta questa potenza sotto il cofano si traduce in un’accelerazione fulminante.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della SF90 è tranquillo, per gli standard delle hypercar, con il logo giallo del cavallino rampante che aggiunge un tocco di colore al centro del volante. Questa coupé a due posti ospita una plancia scolpita con linee fluide che imitano il design fluido degli esterni dell’auto.

Infotainment e connettività

Tutti i modelli SF90 sono dotati di un monitor LCD anteriore e di un sistema audio a sei altoparlanti. L’auto è inoltre dotata di funzioni tecnologiche standard come il telefono Bluetooth e l’audio in streaming, il traffico in tempo reale e un sistema di navigazione integrato con funzione di attivazione vocale. È disponibile l’integrazione di Apple CarPlay, ma Android Auto non è presente nell’elenco delle dotazioni disponibili.

Prezzo della Ferrari SF90 Stradale

Prezzo a partire da 430.000 euro. Per la Spider, prezzi a partire da 473.000 euro.

