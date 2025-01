Il ritorno di Istanbul nella Formula 1

La Formula 1 è un campionato che non smette mai di sorprendere, esplorando nuovi orizzonti e, al contempo, tornando in circuiti storici che hanno segnato la sua storia. Tra questi, Istanbul si distingue come una delle piste più affascinanti, e ci sono buone notizie per i fan: la città turca potrebbe rientrare nel calendario della Formula . Secondo quanto riportato dalla testata locale TRF1, le trattative tra gli organizzatori del Gran Premio e il management della F1 sono in fase avanzata.

Le trattative in corso

Il giornalista sportivo Ilhan Tüysüz ha rivelato che l’accordo per riportare il Gran Premio di Turchia è a un passo dalla conclusione. Tuttavia, un elemento cruciale rimane: la garanzia governativa. Senza questo supporto ufficiale, l’accordo potrebbe saltare o subire un rinvio. Se la garanzia dovesse arrivare entro la metà di febbraio, i tifosi potrebbero rivedere Istanbul nel calendario della Formula 1 dopo cinque anni di assenza.

Il contesto attuale della Formula 1

Recentemente, Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha confermato che la Turchia è in contatto con Liberty Media per un possibile ritorno nel campionato. Istanbul potrebbe inserirsi in un circuito di Gran Premi europei, un’area che ha visto anche Spa-Francorchamps lottare per un posto fisso nel calendario, nonostante il rinnovo fino al 2031. L’ultima edizione del Gran Premio di Turchia si è svolta nel 2021, in condizioni di pioggia, con Valtteri Bottas che ha trionfato su Max Verstappen. Anche nel 2020, Istanbul ha ospitato una gara bagnata, che ha visto Lewis Hamilton conquistare il suo settimo titolo mondiale.