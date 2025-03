Introduzione alla guida autonoma di livello 3

A partire dal 1° marzo 2025, la Svizzera darà il via ufficialmente alla guida autonoma di livello 3 sulle autostrade a carreggiata unica. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso l’automazione del traffico stradale, simile a quanto già avviene in altri Paesi. Con l’introduzione di questa tecnologia, gli automobilisti si trovano a dover affrontare nuove dinamiche e responsabilità. È fondamentale comprendere cosa significhi realmente questa evoluzione per la mobilità quotidiana.

Le specifiche della guida autonoma di livello 3

La guida autonoma di livello 3 implica un’automazione condizionata, come chiarito da Mercedes Benz con il suo sistema DRIVE PILOT. A differenza di altri produttori, come Stellantis, che hanno comunicato la possibilità di “guidare senza mani e ad occhi chiusi”, la realtà è più complessa. Secondo il Touring Club Svizzero (TCS), il conducente potrà togliere le mani dal volante, ma dovrà rimanere sempre pronto a riprendere il controllo del veicolo se il sistema lo richiede. Ciò significa che, sebbene ci siano momenti in cui il conducente può distrarsi, non è consentito dormire o allontanarsi completamente dal monitoraggio della situazione stradale.

Responsabilità e normative assicurative

Un aspetto cruciale della guida autonoma riguarda la responsabilità in caso di incidenti. Secondo il TCS, se il pilota autostradale è attivo, il conducente non è responsabile per eventuali incidenti, a meno che non ignori un avviso di ripresa del controllo. Questo porta a una necessaria revisione delle normative assicurative, poiché la responsabilità potrebbe ricadere sui produttori di veicoli e sui fornitori di software. È essenziale che i conducenti comprendano le loro responsabilità e i potenziali rischi associati all’uso di veicoli autonomi.

Domande frequenti sulla guida autonoma

Con l’introduzione della guida autonoma di livello 3, sorgono molte domande tra gli automobilisti. Quando deve il conducente riprendere il controllo? Il sistema può richiedere l’intervento del conducente in situazioni specifiche, avvisando con segnali acustici e visivi. Chi è responsabile in caso di incidente? Se il conducente ignora un avviso di ripresa del controllo, sarà ritenuto responsabile. È fondamentale che i conducenti siano informati e preparati a gestire queste nuove tecnologie, per garantire la sicurezza stradale e una transizione fluida verso la mobilità autonoma.