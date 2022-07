La Kia XCeed riceve un restyling: tutti i dettagli

Lanciato un anno dopo il resto dell’attuale gamma Ceed, il crossover Kia XCeed sta ricevendo un nuovo restyling. Le modifiche riguardano principalmente l’esterno del veicolo. I gruppi ottici anteriori sono stati ridisegnati e ora presentano una nuova firma luminosa a tre focali e fendinebbia integrati.

Lo spazio liberato nel paraurti anteriore ha permesso di modificarlo per incorporare guide aerodinamiche. Anche il paraurti posteriore è stato rivisto con un nuovo diffusore nero lucido.

L’XCeed è ora disponibile con una finitura sportiva GT-Line, come gli altri Ceed. La GT-Line presenta prese d’aria anteriori diverse dagli altri allestimenti, speciali fanali posteriori a nido d’ape 3D e un diffusore in tinta con la carrozzeria.

Kia XCeed restyling: controllo adattivo della velocità

All’interno della Kia XCeed restyling, i cambiamenti sono minimi. A seconda del livello di allestimento, viene offerto un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici con un nuovo look. La parte centrale della plancia può essere occupata da un sistema multimediale touchscreen da 8 o 10,25 pollici, entrambi con connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay. Secondo Kia, la fila di pulsanti sottostante è stata riorganizzata per una maggiore intuitività.

La console centrale può essere rifinita in nero lucido.

In termini di equipaggiamento, la principale novità è l’integrazione dei dati GPS con il cruise control adattivo a bordo delle versioni così equipaggiate, che consente alla vettura di rallentare automaticamente quando si avvicina a una curva, ad esempio.

Gamma motori invariata

Per quanto riguarda i motori, non cambia nulla. La gamma è ancora composta da unità a benzina micro-ibride da 120 CV, 160 CV e 204 CV (offerte solo nella GT-Line), da un diesel ibrido leggero da 136 CV e da un ibrido a benzina ricaricabile da 141 CV per il quale il costruttore ha annunciato un’autonomia a “zero emissioni” di 48 km. I dettagli sulla gamma italiana, compresi i prezzi, saranno annunciati in prossimità della data di lancio, prevista per settembre 2022.

