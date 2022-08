La Maserati GranTurismo Folgore elettrica non si nasconde più. È un grande anno per Maserati. A pochi mesi dalla presentazione della Grecale, la Casa italiana si prepara a svelare la nuova generazione della GranTurismo. Come il SUV, anche il coupé sarà offerto in una versione 100% elettrica, chiamata Folgore.

La Maserati GranTurismo Folgore elettrica non si nasconde più

A riprova del fatto che la rivelazione è in arrivo, un modello è stato appena catturato senza alcun camuffamento. Era persino parcheggiata davanti a una stazione di ricarica. Non proprio ovunque: in California, dove questa settimana si tiene la Monterey Car Week, che culmina con il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach il prossimo fine settimana. Maserati dovrebbe quindi esporre ufficialmente questo veicolo in quella sede.

La vettura è stata presentata in anteprima… già in primavera, quando il marchio si è presentato all’ePrix di Roma con un prototipo dalle camuffature piuttosto leggere. La nuova GranTurismo si ispira alla supercar MC20. Ad esempio, ha gli stessi fari verticali. Anche se il modello è elettrico, la griglia rimane visibile. Si tratta di una grande bocca ovale in posizione bassa, con un grande tridente al centro. Per quanto riguarda la silhouette, Maserati rimane fedele alle forme curve.

Il produttore ha già ufficializzato alcuni elementi delle specifiche tecniche. Sarà una delle auto elettriche più veloci al mondo, con una velocità massima di oltre 300 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di circa 2,5 secondi.

La potenza massima combinata dei tre motori supererà i 1.200 CV!

Ancora vestita nella sua prudente tenuta mimetica, la coupé rivela tuttavia alcuni dei suoi tratti principali. Ma la Maserati Gran Turismo entrerà in una nuova dimensione con la sua meccanica ad alta quota: la vettura sportiva promette tre motori elettrici per un totale di 1.200 CV! La capacità della batteria non è nota, né la potenza di ricarica, che è annunciata come “la migliore della categoria” (e per il momento, non ci sono molti coupé elettrici).