Confronto tra le migliori station wagon del 2023

Introduzione alle station wagon

Negli ultimi anni, la scelta di un’auto familiare ha visto un crescente interesse verso le station wagon, considerate un’alternativa più moderata rispetto ai tradizionali SUV. Questi veicoli offrono un mix di spazio, comfort e versatilità, rendendoli ideali per le famiglie. Tuttavia, il mercato delle station wagon ha subito una contrazione, con un numero sempre minore di modelli disponibili. In questo contesto, l’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha deciso di mettere a confronto tre delle station wagon più rappresentative attualmente in vendita: la BMW Serie 5 Touring, la Mercedes Classe E Station Wagon e la Škoda Superb Combi.

Il test comparativo dell’ADAC

Il test condotto dall’ADAC ha messo in evidenza alcune caratteristiche chiave di ciascun modello. Tutte e tre le vetture erano equipaggiate con un motore diesel 2.0 litri e un cambio automatico. Sorprendentemente, il modello con il prezzo più elevato non ha necessariamente dimostrato di essere il migliore. La Škoda Superb Combi ha brillato per la sua capacità di carico, superando i concorrenti nonostante una lunghezza inferiore. Con un bagagliaio ampio e sedili posteriori abbattibili, la Superb si è rivelata la scelta più pratica per le famiglie.

Capacità di carico e comfort

Analizzando la capacità di carico, la Škoda Superb ha mostrato un vantaggio significativo, con una capacità di traino di 2,2 tonnellate, seguita dalla Mercedes Classe E e dalla BMW. Tuttavia, la BMW ha deluso con un bagagliaio più piccolo e la mancanza di un lunotto posteriore apribile. Per quanto riguarda il comfort, la Mercedes Classe E ha offerto un abitacolo elegante, ma alcuni elementi hanno mostrato segni di scricchiolio. La BMW, pur avendo un motore potente, ha penalizzato il comfort di marcia a causa dell’assenza di sospensioni adattive, che invece sono presenti nella Mercedes e nella Škoda.

Prestazioni e consumi

In termini di prestazioni, il motore della BMW 520d Touring ha dimostrato una buona erogazione di potenza, ma il comfort di guida è stato compromesso. La Mercedes e la Škoda, con i loro sistemi di sospensione avanzati, hanno garantito un’esperienza di guida più confortevole. Per quanto riguarda i consumi, la BMW si è rivelata la più efficiente, con un consumo di 5,6 l/100 km, seguita dalla Mercedes e dalla Škoda. Questo vantaggio nei consumi conferma l’efficienza della Serie 5, che beneficia della trazione posteriore.

Conclusioni sul test comparativo

Alla fine del test, la Škoda Superb Combi ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, dimostrando di essere la scelta migliore per chi cerca un’auto spaziosa e ben equipaggiata. Sebbene non offra il lusso delle rivali, la Superb si distingue per la sua praticità e il comfort di guida. La Mercedes Classe E rimane una scelta premium, mentre la BMW Serie 5, pur avendo un motore di alta qualità, perde punti per la capacità di carico e alcune dotazioni essenziali. Per chi ha un budget limitato, la Škoda rappresenta un’ottima opzione, mentre per chi cerca raffinatezza e tecnologia, Mercedes e BMW sono scelte valide.