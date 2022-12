La Nio ET5 arriverà nel 2023: le sue caratteristiche

Oltre all’evoluzione dei SUV EC6 ed ES8, è stata annunciata una versione a 5 porte della Nio ET5 dalle caratteristiche interessanti. Un modello chiaramente dedicato all’Europa, e la scoperta dei primi prototipi conferma questo orientamento. Perché se la scorsa primavera eravamo indecisi tra una hatchback e una station wagon, ora è chiaramente una station wagon.

E dove viene venduto il 90% delle auto di proprietà del mondo? In Europa…

La Nio ET5 arriverà nel 2023

Un utente del social network cinese Weibo ha pubblicato un video del prototipo. Il suo pesante camuffamento nasconde la parte posteriore, ma la parte anteriore rimane identificabile come una Nio ET5. Naturalmente, non ci si può aspettare di trovare un vagone merci che possa competere con i vani bagagli della Volkswagen Passat o della Skoda Superb.

Sarà in concorrenza con le auto di lusso, per le quali il volume lordo non è necessariamente il criterio più importante. Lo sbalzo posteriore non dovrebbe cambiare in modo significativo rispetto alla berlina.

Destinata principalmente all’Europa, questa station wagon potrebbe non essere venduta in Cina, anche se verrà prodotta lì. Mentre il mercato dei veicoli per il tempo libero è in crescita in Cina, questo non sembra essere il caso per le autovetture di proprietà.

Nio ET5 e le sue caratteristiche

Il design del Nio ET5 non è molto sorprendente, con un aspetto da coupé che ricorda l’ET7 e la Model 3. L’aspetto è lo stesso della sorella maggiore, e troviamo la barra luminosa nella parte posteriore, firma del produttore.

L’interno è ordinato e assomiglia in tutto e per tutto all’abitacolo dell’ET7. C’è un grande schermo centrale in formato verticale, e un piccolo schermo della strumentazione dietro il volante, rivolto verso il conducente. Di nuovo, questo ricorda l’interno della Tesla, tranne che per la strumentazione.

In termini di dimensioni, il Nio ET5 è leggermente più grande di una Model 3, essendo 10 centimetri più lungo e 11 centimetri più largo. Tuttavia, è 5 cm più basso e il suo passo è 1 cm più corto del modello americano.

La berlina elettrica di Nio ha due motori, uno anteriore e uno posteriore. La potenza combinata è di 360 kW, o 480 cavalli, con 700 Nm di coppia. Questo è meno del Nio ET7, che è più potente.

Come il più grande Nio, l’ET5 ha un motore a magneti permanenti nella parte anteriore e un motore a induzione nella parte posteriore. Il tempo da 0 a 100 km/h è di 5,9 secondi in modalità Sport e 4,3 secondi in modalità Sport+.