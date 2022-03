Anche se la produzione della berlina si fermerà in estate, il marchio non abbandonerà la sua Volkswagen Passat station wagon. In primo luogo, la proprietà SW rimarrà nel catalogo. In secondo luogo, sarà rinnovata per una nuova e nona generazione, nome in codice “B9” internamente.

Una versione difficilmente camuffata è stata già catturata sulle strade della Svezia.

Volkswagen Passat station wagon: le prime informazioni

Il minimo che possiamo dire è che questo nuovo modello non supererà la generazione attuale in termini di stile. Come al solito, Volkswagen opta per il cambiamento con continuità. Tuttavia, questa Passat si evolve più di quanto sembri a prima vista. Se troviamo le trovate estetiche del marchio Volkswagen con linee sobrie, senza abbellimenti, una griglia con un layout rettangolare delimitato da luci affusolate, è sufficiente mettere le due generazioni fianco a fianco, guardandole dalla parte posteriore per rendersi conto che i due modelli non sono esattamente simili.

Il portellone non è così dritto come il modello attuale nel catalogo, mentre il finestrino superiore è un po’ più inclinato. Il design dell’auto non è più sottile però, dato che la larghezza sembra essere stata aumentata e dà a questo nuovo modello un aspetto ancora più massiccio. Un’altra grande differenza è che il nome Passat è scomparso sul portellone, ed è molto chiaro che non c’è abbastanza spazio per aggiungerlo dopo. Infine, anche la parte inferiore del paraurti non è la stessa, e le uscite di scarico non sono visibili.

Tuttavia, non c’è dubbio che si tratta di un modello termico, poiché i modelli elettrificati sono facilmente identificabili dalla presenza di un adesivo giallo. Inoltre, c’è solo un portello, quindi non è nemmeno un ibrido plug-in. In generale, la parte posteriore della Passat SW ricorda la Golf SW. Il frontale, invece, ricorda più la futura berlina elettrica conosciuta con il nome in codice “Aero B”.

Cosa sappiamo già della futura Passat station wagon

Secondo le informazioni che abbiamo, la produzione della Passat dovrebbe essere trasferita in Slovacchia, a Bratislava, insieme alla prossima Superb, assemblata rispettivamente a Emden, Germania e a Kvasiny, Repubblica Ceca. L’auto tedesca potrebbe raggiungere i 4,85 m di lunghezza (attualmente 4,77 m) e il passo dovrebbe aumentare da 2,79 m a 2,84 m, come la Superb. Lo spazio interno sarebbe infatti enorme, come nell’auto ceca, che ha fatto di ciò il suo marchio di fabbrica.

Tutte queste informazioni saranno confermate alla presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno.