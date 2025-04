Un design rinnovato per la nuova Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 si preannuncia come un modello che stravolgerà le aspettative rispetto alla generazione attuale. Le prime foto spia, che mostrano i muletti in fase di test sulla neve, hanno già suscitato grande interesse tra gli appassionati del marchio. Ma ora, grazie ai brevetti depositati, possiamo dare uno sguardo più approfondito a ciò che ci aspetta.

Caratteristiche del frontale e dei gruppi ottici

Il frontale della nuova Stelvio è caratterizzato dal classico scudetto Alfa Romeo, che non presenta il logo al centro, ma piuttosto un design che lo incastona sul cofano, simile a quanto visto sulla nuova Junior. I gruppi ottici, sottili e orizzontali, conferiscono un aspetto moderno e aggressivo, mentre le prese d’aria inferiori aggiungono un tocco sportivo. Questo design non solo migliora l’estetica, ma contribuisce anche alla funzionalità del veicolo.

Innovazioni tecnologiche e motorizzazioni

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà costruita sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa utilizzata per la Dodge Charger. Questo significa che sarà disponibile in versioni con powertrain completamente elettrici e unità elettrificate. Anche se i dettagli su potenza e autonomia non sono ancora stati rivelati, le aspettative sono alte. La Charger elettrica, ad esempio, offre versioni da 503 CV e 680 CV, suggerendo che anche la Stelvio potrebbe avere prestazioni simili.

Inoltre, la Stelvio potrebbe montare powertrain elettrificati, inclusi sistemi full hybrid o plug-in, ampliando così le opzioni per i consumatori attenti all’ambiente. La versione con motore termico, invece, potrebbe utilizzare il potente motore 3.0 6 cilindri in linea Hurricane, disponibile in configurazioni da 420 CV e 550 CV, promettendo un’esperienza di guida entusiasmante.

Design posteriore e dettagli distintivi

Il design posteriore della Stelvio 2025 presenta un triangolo luminoso, un elemento distintivo anticipato da un teaser rilasciato a fine 2024. Questo design non solo rende la vettura immediatamente riconoscibile, ma si prevede che sarà presente anche sulla nuova Giulia, attesa per il 2026. Inoltre, il gruppo ottico posteriore si estende sulla fiancata, creando un effetto visivo accattivante e moderno.

Con la nuova Stelvio, Alfa Romeo continua a dimostrare il suo impegno per l’innovazione e il design distintivo. Con un mix di prestazioni elevate, tecnologia all’avanguardia e un’estetica accattivante, la Stelvio 2025 si prepara a conquistare il mercato dei SUV premium.