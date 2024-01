Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis i due stanno insieme da molti anni e lei ha anche avuto modo di apparire in tv con programmi di cui è stata conduttrice e di farsi conoscere ed apprezzare come scrittrice pubblicando svariati libri. In questo articolo però scopriremo quale è la nuova auto che ha acquistato.

LEGGI ANCHE: Le differenze tra Cruise Control e Cruise Control adattivo

La nuova auto di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha svelato tramite i propri canali social il suo nuovo acquisto a quattro ruote, si tratta di un’auto alla moda e molto apprezzata, in particolare dal pubblico femminile per le linee moderne e pulite.

Quest’auto è la Range Rover Evoque Cabrio, un modello uscito nel 2016 e che sin dal suo debutto ha riscosso pareri favorevoli, dagli addetti ai lavori per la guidabilità sui terreni difficili e dal pubblico per la sua altezza che facilità la vista della strada.

Crediamo che proprio per queste due caratteristiche la moglie di Paolo Bonolis l’abbia decretata sua nuova auto preferita decidendo di acquistarla.

Il colore dell’auto è il nero, ideale per vedere le forme ideate dai tecnici britannici ed anche per passare inosservati anche se la versione a tetto scoperto è abbastanza rara nel nostro paese.

LEGGI ANCHE: Unipolmove, come funziona il servizio?

Ottimo motore e trazione integrale

L’Evoque Cabrio è dotata di un motore 4 cilindri turbo capace di erogare una potenza di 240 cavalli, un numero molto buono che permette a chi la guida di non aver problemi sulle lunghe percorrenze, nelle partenze dai semafori e nei sorpassi dove c’è bisogno di quel boost per avanzare.

Passando al lato più tecnico, su questo modello non poteva mancare la trazione integrale che lo rende perfetto in ogni situazione, anche in offroad.

Non crediamo che Sonia Bruganelli vada a guadare fiumi o ad affrontare terreni scoscesi ma nel caso lo volesse fare può certamente contare su un’auto realizzata per questo scopo.