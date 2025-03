Un’evoluzione attesa nel segmento dei crossover

La Mercedes GLB, uno dei modelli più attesi del marchio tedesco, si prepara a debuttare con una nuova generazione nel 2026. Questo crossover, che ha già conquistato il mercato grazie al suo design squadrato e alle sue prestazioni, subirà un’evoluzione significativa sia nello stile che nelle motorizzazioni. I recenti avvistamenti di prototipi durante i test hanno confermato che il brand sta lavorando attivamente per affinare il design e le caratteristiche tecniche della vettura.

Design e tecnologia: cosa cambia nella nuova GLB

Il prototipo della nuova GLB, avvistato da CarSpyMedia, presenta linee leggermente più arrotondate rispetto al modello attuale, insieme a una nuova firma luminosa che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel linguaggio stilistico del marchio. La calandra, ridisegnata e ispirata a quella della nuova CLA, promette di migliorare l’aerodinamica complessiva del veicolo. Inoltre, la nuova GLB sarà dotata di una strumentazione digitale di ultima generazione e di un sistema infotainment integrato al centro della plancia, eliminando l’attuale display a sbalzo, per un’esperienza di guida più moderna e intuitiva.

Motorizzazioni e prestazioni: un futuro elettrico

La nuova Mercedes GLB sarà costruita sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), la stessa che debutterà con la CLA. Questa base modulare consentirà di ospitare diverse motorizzazioni, tra cui varianti elettriche e mild hybrid a benzina. Si prevede che il modello offrirà un motore turbo a quattro cilindri da 1.5 litri, abbinato a un piccolo motore elettrico, con potenze che varieranno tra 136 CV e 190 CV. Le versioni completamente elettriche, invece, saranno equipaggiate con batterie da 58 e 85 kWh, permettendo ricariche rapidissime grazie a un’architettura a 800 V. Le prestazioni promettono di essere elevate, con un’autonomia massima che supera i 700 km nei modelli più efficienti.

Tempistiche e aspettative per il debutto

Il debutto della nuova Mercedes GLB elettrica è atteso per il 2026, con possibili anticipazioni ufficiali già nel 2025. Nel frattempo, i test continueranno per perfezionare il design e le caratteristiche tecniche prima della presentazione ufficiale. Con un mix di innovazione tecnologica e attenzione al design, la nuova GLB si preannuncia come un modello di riferimento nel segmento dei crossover, capace di attrarre sia i clienti più giovani che quelli più tradizionali.