Un passo avanti nel design delle wagon compatte

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake rappresenta un significativo progresso per la casa automobilistica tedesca. Basata sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), questa vettura non solo mantiene il design distintivo della gamma CLA, ma introduce anche una serie di innovazioni tecnologiche che la rendono un’opzione interessante nel segmento delle wagon sportive. Il modello è stato recentemente avvistato durante i test su strada a Stoccarda, confermando l’impegno di Mercedes nel settore delle automobili compatte e versatili.

Motorizzazioni ibride ed elettriche

Una delle caratteristiche più rilevanti della nuova CLA Shooting Brake è la sua offerta di motorizzazioni. Mercedes ha scelto di non includere una versione plug-in hybrid, puntando invece su una tecnologia a 48 volt che garantisce efficienza e autonomia ottimali. Questo approccio semplificato riflette la strategia della casa automobilistica di concentrarsi su soluzioni più pratiche e sostenibili. Per quanto riguarda la variante completamente elettrica, la CLA Shooting Brake utilizzerà un’architettura da 800 volt, migliorando notevolmente le prestazioni di ricarica e riducendo il peso dei componenti elettronici, un aspetto cruciale per l’efficienza energetica.

Prestazioni e record da battere

La nuova Mercedes CLA Shooting Brake non è solo un’auto dal design accattivante, ma anche un veicolo ad alte prestazioni. Grazie all’innovativo motore elettrico montato sull’asse posteriore, dotato di un cambio a due velocità, la vettura è progettata per ottimizzare l’efficienza a velocità elevate. Questa combinazione di tecnologia ha già portato a risultati straordinari, come dimostrato da un prototipo CLA elettrico che ha battuto il record di percorrenza per un’auto elettrica in 24 ore, percorrendo un totale di 3.717 km.

Design e debutto sul mercato

La CLA Shooting Brake 2026 manterrà la silhouette sportiva che ha caratterizzato la gamma attuale, ma con alcuni aggiornamenti stilistici ispirati ai modelli più recenti di Mercedes. Gli appassionati possono aspettarsi un debutto ufficiale nel 2025, con la berlina CLA come primo modello basato sulla piattaforma MMA, seguita dalla CLA Shooting Brake nel 2026. Inoltre, sono previsti nuovi SUV come il GLA e il GLB, ampliando ulteriormente l’offerta di Mercedes nel mercato delle automobili compatte.