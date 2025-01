Un marchio iconico che evolve verso l’elettrico

La Mercedes è da sempre sinonimo di lusso e prestazioni elevate. Con l’introduzione della G 580 EQ-Technology, il marchio di Stoccarda segna un’importante transizione verso un futuro sostenibile. Questo modello non solo mantiene l’eleganza e la potenza tipiche della Mercedes, ma si propone anche come un pioniere nel segmento dei fuoristrada elettrici. La G 580 EQ rappresenta un passo significativo verso l’elettrificazione, in linea con le normative europee che prevedono la vendita esclusiva di auto a emissioni zero entro il 2035.

Design e caratteristiche tecniche della G 580 EQ

La Mercedes G 580 EQ-Technology si distingue per le sue dimensioni generose: 462 cm di lunghezza, 193 cm di larghezza e 199 cm di altezza. Questo fuoristrada elettrico offre un ampio spazio interno, garantendo comfort e praticità. La batteria da 116 kWh, realizzata con celle innovative, assicura una densità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali. Grazie a questa tecnologia, la G 580 EQ può contare su quattro motori elettrici, due per ogni asse, che generano una potenza complessiva di 588 cavalli e una coppia di 1.164 Nm, promettendo prestazioni eccezionali.

Innovazione tecnologica e sostenibilità

La Mercedes G 580 EQ non è solo un veicolo potente, ma è anche dotata di un software all’avanguardia che permette aggiornamenti over-the-air per il sistema di infotainment e il powertrain. I due monitor da 12,3 pollici, integrati con un assistente vocale evoluto, offrono un’esperienza utente senza precedenti. Inoltre, l’autonomia di 470 km rende questo modello ideale per lunghe percorrenze, mentre la ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10% all’80% in soli 32 minuti. La G 580 EQ si propone quindi come un’opzione sostenibile per gli amanti dei fuoristrada, senza compromettere le prestazioni.

Un investimento per il futuro

Nonostante le sue straordinarie caratteristiche, la G 580 EQ-Technology ha un prezzo che la colloca in una fascia alta del mercato. Con un costo di partenza di 169.840 euro per l’allestimento base e 202.597 euro per la Edition One, questo modello è destinato a una clientela selezionata. Tuttavia, per chi cerca un veicolo che unisca lusso, prestazioni e sostenibilità, la Mercedes G 580 EQ rappresenta un investimento significativo nel futuro della mobilità elettrica.