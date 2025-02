Introduzione alla MG3 benzina

La MG3, un modello atteso da molti appassionati, si prepara a debuttare sul mercato italiano con una motorizzazione esclusivamente a benzina. Questa nuova versione, dotata di un motore 1.5 benzina da 115 CV, si presenta come un’alternativa economica rispetto alla già conosciuta versione ibrida. Con l’arrivo imminente della MG3 benzina, è interessante esplorare le sue caratteristiche e come si confronta con la variante ibrida.

Specifiche tecniche della MG3 benzina

Il motore 1.5 turbo benzina della MG3 è derivato da quello utilizzato in altri modelli della gamma, come la MG ZS Classic. Con una potenza di 115 CV e una coppia di 148 Nm, la MG3 benzina offre prestazioni adeguate per un’auto di questo segmento. Tuttavia, rispetto alla versione ibrida, i valori sono significativamente inferiori. La MG3 Hybrid, infatti, combina il motore benzina con un’unità elettrica, raggiungendo un totale di 195 CV e 425 Nm di coppia, il che si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi.

Confronto tra MG3 benzina e MG3 ibrida

Un aspetto interessante da considerare è la differenza nei consumi tra le due versioni. Secondo i dati ufficiali, la MG3 benzina consuma 6,1 litri ogni 100 km nel ciclo combinato, mentre la versione ibrida si ferma a 4,4 litri. Questo rende la MG3 ibrida una scelta più vantaggiosa per chi cerca un’auto economica nei consumi. Esteticamente, entrambe le versioni non presentano differenze significative, mantenendo un design moderno e accattivante, con un monitor centrale da 10,25″ e una strumentazione digitale da 7″.

Prezzi e disponibilità

In attesa dell’arrivo della MG3 benzina in Italia, i prezzi nel Regno Unito partono da 16.495 sterline, equivalenti a circa 19.900 euro. In confronto, la versione ibrida ha un prezzo di partenza di 18.495 sterline, ovvero circa 22.300 euro. In Italia, la MG3 Hybrid è disponibile a partire da 19.990 euro, e si prevede che la versione benzina possa costare intorno ai 17.990 euro, considerando una differenza di prezzo dell’11%.

Conclusioni

La MG3 benzina si presenta come un’opzione interessante per chi cerca un’auto economica e con buone prestazioni. Con un motore potente e un design accattivante, è destinata a conquistare il mercato. Tuttavia, la scelta tra la versione benzina e quella ibrida dipenderà dalle esigenze individuali, in particolare riguardo ai consumi e alle prestazioni.