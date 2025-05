Scopri come la MINI Countryman si trasforma in un veicolo da off-road estremo grazie alla collaborazione tra delta4x4 e X-raid.

Un progetto innovativo per gli amanti dell’off-road

Quando la passione per i rally incontra l’esigenza di affrontare terreni difficili, nascono progetti unici come quello tra delta4x4 e il team X-raid. Questa collaborazione ha dato vita a una versione estremamente modificata della MINI Countryman, progettata per dominare ogni tipo di superficie, dalle strade asfaltate ai sentieri più impervi. L’obiettivo è chiaro: portare la tecnologia testata nei raid più impegnativi del mondo direttamente sulle strade quotidiane, senza compromettere la praticità.

Un assetto rialzato per prestazioni superiori

Uno degli elementi distintivi di questa nuova interpretazione è l’assetto rialzato, sviluppato appositamente da X-raid. La MINI Countryman ora vanta un’altezza da terra aumentata di 50 mm rispetto alla versione standard, un miglioramento significativo rispetto ai 20 mm delle precedenti modifiche. Inoltre, la carreggiata è stata ampliata di 10 mm per lato, permettendo l’installazione di cerchi Hanma da 18 pollici e pneumatici Loder AT #1 nella misura 255/55 R18. Questa configurazione non solo migliora la trazione su superfici difficili come sabbia e ghiaia, ma garantisce anche stabilità su asfalto, rendendo la vettura versatile e pronta per ogni avventura.

Dotazioni pensate per l’avventura

Per gli appassionati di escursioni e avventure lontano dalle strade battute, la MINI Countryman di delta4x4 è dotata di una piattaforma da tetto in grado di trasportare fino a 80 kg di attrezzatura. Questo include tutto il necessario per affrontare situazioni impreviste, come ruote di scorta, piastre da sabbia, pale pieghevoli e taniche di carburante. Inoltre, un robusto paraurti tubolare in acciaio da 76 mm è stato installato per proteggere la parte anteriore del veicolo, ospitando anche quattro fari supplementari PIAA da 90 Watt ciascuno, ideali per le avventure notturne. Non mancano nemmeno i sottoporta in alluminio rinforzato, progettati per proteggere il fondo vettura durante i passaggi più accidentati.

Un futuro promettente per la MINI Countryman

Attualmente, questa versione della MINI Countryman è un esemplare unico, ma delta4x4 non esclude la possibilità di produrre una piccola serie limitata se ci sarà sufficiente interesse. Le modifiche saranno compatibili con tutte le motorizzazioni della nuova Countryman, che includono benzina, diesel e plug-in hybrid. Tuttavia, i clienti interessati dovranno essere pronti a investire un sovrapprezzo a cinque cifre, variabile in base alla configurazione scelta. Con queste innovazioni, la MINI Countryman si prepara a conquistare il cuore degli amanti dell’off-road, offrendo un mix perfetto di prestazioni e praticità.