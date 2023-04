Nel 2022, Smart è ripartita con la #1, il primo modello nato dalla nuova formula del marchio, ora una joint venture tra Mercedes e la cinese Geely. Un anno dopo, ecco la #3. Si tratta di un SUV coupé, derivato dal modello #1.

Smart diventa ancora più grande con il SUV coupé elettrico #3

Il costruttore non ha ancora fornito alcun dettaglio tecnico. Ma indica che la nuova arrivata beneficia di un passo più ampio. Il veicolo sarà quindi ancora più grande del modello #1, che misura già 4,27 metri. Secondo le informazioni provenienti dalla Cina, la coupé sarà di circa 4,40 metri. È una distanza notevole dalla Smart originale! Per inciso, è quasi la lunghezza della Peugeot 3008.

Il design della #3 è in continuità con la #1, con forme arrotondate, che qui sono addirittura rafforzate dal design ad arco dei finestrini laterali. Come tutti i buoni SUV coupé, la 3 si distingue per il tetto che scende e per il lunotto inclinato. Questo modello è disponibile in colori specifici, Photon Orange e Matte Electric Blue.

La plancia è identica a quella della #1, o quasi, dato che le bocchette d’aria centrali sono state modificate, con tre elementi rotondi. Questo rafforza ulteriormente la somiglianza con la produzione Mercedes. Sopra di esso si trova un grande schermo touch screen da 12,8 pollici.

Smart non entra in ulteriori dettagli. Mentre la #3 debutta oggi in Cina, la versione europea sarà presentata nel settembre 2023 al Salone di Monaco. Le consegne in Europa inizieranno all’inizio del 2024.

