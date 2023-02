In questa guida vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Vorreste pagare il bollo auto arretrato ma non sapete come fare? Se nel 2021 ci sono state delle proroghe a causa della pandemia, ormai siamo tornati alle scadenze originarie.

Ma cosa fare quando si deve pagare un bollo arretrato? Quali sono le possibili sanzioni e i rischi in cui ci si può imbattere? Ecco ciò che dovreste sapere, partendo dai metodi di pagamento alle multe corrispondenti.

Come pagare il bollo auto arretrato? Tutto ciò che si deve sapere

Non ci sono particolari differenze: basterà pagarlo seguendo le classiche procedure. Il bollo auto si può pagare attraverso la piattaforma PagoPA.

Per farlo, basterà digitare la targa del veicolo, insieme ai dati del proprietario e l’annessa scadenza.

In alcuni casi si può accedere direttamente dall’homebanking della propria banca, ma quest’ultima deve aderire alla piattaforma PagoPA.

Si può pagare anche attraverso sportelli e bancomat, così come attraverso le agenzie pratiche auto con una commissione di circa € 1,87.

Quali sono le sanzioni?

Le sanzioni dipendono dai giorni di ritardo. Generalmente:

Entro 14 giorni : sanzione pari allo 0.1% per ogni giorno di ritardo

: sanzione pari allo 0.1% per ogni giorno di ritardo Da 15 a 30 giorni : 1,5% dell’importo originario, più interessi di mora dello 0,2% per ogni giorno di ritardo

: 1,5% dell’importo originario, più interessi di mora dello 0,2% per ogni giorno di ritardo Da 31 a 90 giorni : 1,67% più interessi di mora

: 1,67% più interessi di mora Da 91 giorni a un anno : 3,75% più interessi di mora

: 3,75% più interessi di mora Più di un anno: 30% della tassa dovuta, più interessi di mora da calcolare per ogni semestre

Attenzione: se il bollo non viene pagato per oltre tre anni, l’ACI può indagare e il vostro veicolo può essere radiato.

Non si scherza: cercate di pagare in tempo in modo da evitare problematiche simili.

