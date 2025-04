Un ritorno alle origini con un tocco moderno

La Renault 5 Turbo 3E rappresenta un’affascinante fusione tra nostalgia e innovazione. Questa reinterpretazione elettrica della leggendaria R5 Turbo, famosa negli anni ’80, è ora disponibile per la prenotazione. Con un prezzo di partenza di 155.000 euro, IVA inclusa, la serie limitata si rivolge a una clientela internazionale, con consegne previste in Europa, Regno Unito, Medio Oriente, Giappone e Australia. Solo 1.980 esemplari numerati saranno prodotti, rendendo questa vettura un vero e proprio oggetto da collezione.

Un processo di prenotazione esclusivo

Per i potenziali acquirenti, il processo di prenotazione è altrettanto esclusivo. Gli interessati devono compilare un modulo online sul sito Renault del proprio Paese. Successivamente, saranno contattati da un concessionario per finalizzare la prenotazione presso lo showroom, versando un anticipo di 50.000 euro. Questo approccio garantisce che solo i clienti più appassionati possano accedere a questo modello unico. Inoltre, per i primi 500 clienti che effettueranno l’ordine prioritario, è previsto un prezzo di lancio speciale.

Personalizzazione e prestazioni da supercar

Una delle caratteristiche più affascinanti della Renault 5 Turbo 3E è la possibilità di personalizzazione. A partire dall’inizio del 2026, i clienti potranno lavorare a stretto contatto con i team di design Renault per creare un veicolo unico, personalizzando ogni aspetto, dalla carrozzeria agli interni. Le opzioni includono livree storiche e una vasta gamma di materiali e colori. Ma non è solo l’estetica a rendere questa vettura straordinaria: con due motori posteriori che erogano un totale di 540 CV e 4.800 Nm di coppia, la R5 Turbo 3E accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. La batteria da 70 kWh supporta una ricarica rapida fino a 350 kW, garantendo un’autonomia WLTP superiore ai 400 km.

Un’icona del futuro

La Renault 5 Turbo 3E non è solo un’auto, ma un simbolo di un’epoca che si evolve. Sviluppata da Alpine e assemblata a Dieppe, questa vettura incarna il meglio del know-how del Gruppo Renault, integrando tecnologie all’avanguardia come Ampere e Mobilize. Dopo un tour promozionale in Europa e Medio Oriente, la R5 Turbo 3E sarà esposta al Goodwood Festival of Speed, dove gli appassionati potranno ammirarla dal vivo. Con un design che richiama il passato e prestazioni che guardano al futuro, la Renault 5 Turbo 3E è destinata a diventare un’icona nel panorama automobilistico elettrico.