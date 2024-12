La Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD All Grip si propone come alternativa alla Fiat Panda con tecnologia e comfort.

Un mercato in continua evoluzione

Il mercato delle citycar è in costante evoluzione, con nuovi modelli che cercano di conquistare la leadership in un settore dominato da pochi attori. La Fiat Panda, da tempo regina indiscussa, si trova ora a dover affrontare una nuova sfida proveniente dal Giappone. La Suzuki ha lanciato la sua nuova Swift 1.2 Hybrid 4WD All Grip, un’auto che promette di portare innovazione e prestazioni nel segmento delle citycar.

Design e tecnologia della Suzuki Swift

La Suzuki Swift si distingue per le sue dimensioni compatte, con una lunghezza di appena 3,9 metri. Questo la rende ideale per la guida in città, dove le manovre possono risultare complicate. La nuova berlina giapponese offre un design moderno e accattivante, con forme squadrate e una mascherina prominente che cattura l’attenzione. I fari anteriori a LED e i cerchi in lega leggera da 16” aggiungono un tocco di eleganza e sportività.

All’interno, la Swift è dotata di un sistema multimediale con touchscreen da 9”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che rende la connettività semplice e intuitiva. I sedili riscaldabili e i rivestimenti scuri contribuiscono a creare un ambiente confortevole e accogliente, mentre il quadro strumenti analogico offre tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e leggibile.

Prestazioni e motorizzazione

La Suzuki Swift è alimentata da un motore benzina mild-hybrid da 1,2 litri e 3 cilindri, capace di erogare 83 cavalli. Questo propulsore, più leggero e scattante rispetto al precedente 4 cilindri, offre una buona ripresa e una velocità massima di 160 km/h. Nonostante il sistema ibrido non aggiunga potenza significativa, la Swift si dimostra vivace e reattiva, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 13,9 secondi.

Il prezzo di partenza per la Swift è di 24.500 euro, ma grazie agli incentivi, è possibile acquistarla a un prezzo molto competitivo di 21.850 euro. Questa strategia di pricing potrebbe rivelarsi decisiva per attrarre i consumatori, soprattutto quelli che cercano un’alternativa alla Fiat Panda, che continua a dominare il mercato.