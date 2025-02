Un’auto leggendaria in vendita

La Pagani Zonda Tricolore è attualmente al centro dell’attenzione nel mondo delle auto da collezione. Questa supercar, con una stima di vendita che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, è uno dei soli tre esemplari mai costruiti. La sua rarità e il suo design esclusivo la rendono un pezzo da collezione ambito, capace di attrarre l’interesse di appassionati e investitori.

Un tributo all’arte dell’aviazione

Realizzata nel 2010 per celebrare i 50 anni delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, la Zonda Tricolore si distingue per il suo design ispirato ai jet Aermacchi MB-339. La livrea in fibra di carbonio, ricoperta da una vernice trasparente blu, è impreziosita da dettagli che richiamano i colori della bandiera italiana, rendendola non solo un’auto, ma un vero e proprio simbolo di orgoglio nazionale.

Prestazioni da supercar

Il cuore pulsante della Zonda Tricolore è un potente motore V12 da 7,3 litri, sviluppato in collaborazione con Mercedes-AMG, capace di erogare 670 CV e 780 Nm di coppia. Con un peso di soli 1.210 kg, questa supercar è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi, raggiungendo i 200 km/h in 9,6 secondi. Questi numeri, ancora oggi, la pongono tra le auto più performanti mai realizzate, confermando il genio ingegneristico di Horacio Pagani.

Un’asta che potrebbe fare storia

Il mercato delle auto da collezione è in fermento, soprattutto dopo che una Zonda LM Roadster è stata venduta per oltre 11 milioni di dollari nel 2024, stabilendo un record per un’auto del XXI secolo. L’interesse attorno alla Zonda Tricolore è palpabile, e molti esperti scommettono che potrebbe superare questo primato. La fine dell’asta, prevista per i prossimi giorni, sarà cruciale per determinare se la Tricolore entrerà nella storia come l’auto degli anni 2000 più costosa mai venduta.

Un investimento da non perdere

Acquistare una Pagani Zonda Tricolore non è solo un sogno per gli appassionati di auto, ma anche un’opportunità di investimento. Con la crescente domanda di auto esclusive e la limitata disponibilità di modelli come questo, il valore della Zonda Tricolore è destinato a crescere nel tempo. Gli investitori e i collezionisti sono avvisati: questa potrebbe essere l’occasione della vita per possedere un pezzo di storia automobilistica.