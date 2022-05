La prima auto elettrica di Aston Martin arriverà nel 2025

Aston Martin lancerà la sua prima auto elettrica nel 2025. L’azienda di Gaydon lo ha annunciato ufficialmente, senza fornire ulteriori dettagli sul modello.

Aston Martin elettrica: prima versione prevista nel 2025

L’azienda britannica ha presentato il suo piano Racing.Green, che pone le basi per la sua futura elettrificazione.

In termini di infrastrutture, Aston Martin vuole essere carbon neutral entro il 2030, riducendo le emissioni inquinanti del 30%. Il produttore utilizza già il 100% di energia rinnovabile nelle sue fabbriche britanniche e ha ridotto le emissioni del 44% entro il 2021. Sul lato auto, il piano di elettrificazione inizierà anche nel 2024.

La prima auto ibrida plug-in di Aston Martin sarà la supercar Valhalla, che uscirà ufficialmente tra due anni.

Nel 2025, Aston Martin lancerà la sua prima auto elettrica. Tuttavia, non è noto quale modello sarà la prima auto elettrica di Aston Martin. Una nuova versione del SUV, il DBX, potrebbe essere una buona scelta.

Fino ad ora, Aston Martin ha rilasciato la Rapid E, una berlina elettrica a quattro porte. Ma non ha mai visto la luce del giorno nelle concessionarie, e non ha mai avuto un successore. Speriamo quindi di poter ricevere nuovi aggiornamenti al più presto.

Aston Martin Valhalla e il design della supercar ibrida

Se eravamo abituati al costo delle lussuosissime Aston Martin di serie, fra i più competitivi tra le supercar, la Valhalla ci farà sudare freddo.

La base di partenza è di (almeno) 1.100.000 euro. La cifra che si traduce nell’immediato in un acconto di 250.000 euro per accaparrarsi una delle sole 500 unità che verranno prodotte: attualmente in Italia il numero di prenotazioni potrebbe aggirarsi tra le 10 e le 15 unità (fonti indiscrete).

I costi di mantenimento di questa vettura allo stato dell’arte sono numerosi e potrebbero infierire notevolmente sulla scelta dell’acquisto.

Principali tecnologie utilizzate